Самолеты российской компании так часто ломаются, что ей вообще могут запретить полеты

С начала года у авиакомпании Azur Air возникли серьезные технические проблемы с самолетами Boeing 757 и Boeing 767.

"Росавиация" ограничила срок действия сертификата эксплуатанта для крупного чартерного перевозчика Azur Air до 8 июня 2026 года. Об этом со ссылкой на орган исполнительной власти сообщает The Moscow Times.

Решение было принято по итогам внеплановой проверки, которую "Ространснадзор" проводил с 19 февраля по 5 марта после серии авиационных инцидентов с самолетами компании.

Инспекторы изучили состояние парка самолетов, соблюдение требований к полетам, организацию технического обслуживания, а также соблюдение прав пассажиров. В ходе проверки выявили нарушения требований российского законодательства.

Сегодня авиакомпания продолжает выполнять рейсы. В то же время, если проблемы не будут устранены, сертификат эксплуатанта может быть аннулирован.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский пояснил, что ограничение срока действия сертификата означает сохранение права перевозчика перевозить пассажиров, продавать билеты и выполнять обязательства.

По данным российских СМИ, с начала года у перевозчика начались серьезные технические проблемы с самолетами Boeing 757 и Boeing 767. 23 января самолет, выполнявший рейс Пхукет – Барнаул, совершил экстренную посадку в Китае из-за отказа двигателя.

28 января авиалайнер, летевший из Нячанга в Иркутск, вынужденно приземлился в Ханое из-за утечки масла. В начале февраля самолет вернулся в Пхукет из-за проблем с выпуском шасси. 27 февраля на рейсе Фукуока – Казань у еще одного самолета произошел помпаж двигателя.

Кризис российской гражданской авиации

Azur Air – далеко не единственная российская авиакомпания, которая сталкивается с подобными трудностями. В ноябре 2025 года УНИАН сообщал, что самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Иркутск – Москва, был вынужден совершить экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино" из-за индикации повышенного расхода топлива.

Еще раньше подобный инцидент произошел с рейсом "Аэрофлота" SU 2131, следовавшим из Стамбула в российскую столицу.

Подобные трудности дают о себе знать уже довольно давно. В частности, сообщалось, что за 11 месяцев 2024 года в РФ зарегистрировали более 200 авиаинцидентов. Это на 25% больше, чем годом ранее. Почти в половине случаев трудности были связаны с отказами двигателей или неисправностью шасси.

Растущее количество аварийных ситуаций связывают с началом российско-украинской войны и введением санкций, из-за чего техническое состояние российского авиапарка заметно ухудшилось.

Состояние гражданской авиации России постепенно приближается к критическому. Ранее СМИ сообщали, что в течение следующих пяти лет российские авиакомпании могут потерять не менее 200 западных пассажирских самолетов.

Усугубляет ситуацию затяжной кризис российского гражданского авиастроения, которое даже гипотетически не способно производить самолеты в количестве, достаточном для замены Boeing и Airbus.

