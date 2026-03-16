В Киеве открывается ресторан для ветеранов, прибыль от которого будет направляться на реабилитацию военнослужащих с ампутациями

В центре Киева на улице Ярославов Вал планируется открыть ресторан, который станет частью ветеранского бизнеса и финансовой основой для инициатив по поддержке военных с ампутациями. Об этом рассказал ветеран Сил специальных операций Артем Грот в интервью РБК-Украина.

По его словам, заведение создается не только как коммерческий проект, но и как элемент более широкой ветеранской экосистемы – с рабочими местами для ветеранов и финансированием социальных инициатив.

По словам ветерана, идея ресторана возникла во время поиска более просторного помещения для спортивных проектов сообщества ветеранов.

"Когда я искал новое здание для наших проектов, получил выгодное предложение. Это центр города и просторное здание. Когда-то там была столовая. И я подумал: почему бы и нет? Это логичный шаг после восстановления духа и тела через спорт – создать рабочие места среди единомышленников для тех, кто вернулся с фронта", – пояснил он.

Грот подчеркнул, что ресторан станет частью более широкой системы ветеранских инициатив, которые уже работают в Киеве.

По его оценке, в Украине сейчас могут быть десятки тысяч людей с ампутациями в результате войны.

"Точной статистики нет. Это точно больше 10 тысяч человек, но меньше 100 тысяч. Я думаю, речь идет примерно о 30–50 тысячах", – сказал он.

Грот подчеркнул, что главная цель ветеранских проектов – помочь военным после тяжелых ранений вернуться к активной жизни.

"Я не хочу, чтобы общество воспринимало нас как людей с инвалидностью после войны, которым нужно просто дать копейку. Мне важно создать условия, чтобы мы сами могли строить бизнес и зарабатывать на собственные социальные инициативы", – подчеркнул он.

Артем Грот – ветеран Сил специальных операций ВСУ. Он родился в Беларуси, но в 2014 году приехал воевать за Украину, служил в полку "Азов", а с 2016 года – в ССО. После ранения, которое привело к ампутации ноги, он начал развивать спортивные инициативы для ветеранов. Среди его достижений – титул чемпиона мира по пара-джиу-джитсу (Абу-Даби, 2025), серебро чемпионата Европы и победы на чемпионатах Украины.