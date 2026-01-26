В тропиках нашли отпечатки рук, которым 60 тысяч лет: открытие удивило исследователей

Находка подтверждает, что инновационная деятельность ранних людей постоянно "отдвигается" все глубже в прошлое.

Исследователям удалось идентифицировать наскальное искусство в Индонезии возрастом около 68 тысяч лет. И это одно из древнейших известных проявлений человеческого творчества. Как пишет Fox News, наскальные изображения нашли в пещере на острове Сулавеси – тропическом острове в центральной части Индонезии, к северо-востоку от Явы и Бали. На фото, опубликованных в журнале Nature, видны красно-коричневые отпечатки человеческих рук, у части из которых пальцы намеренно удлинены или заострены.

Ученые объясняют, что отпечатки создавали путем распыления пигмента на руки, прижатые к стене пещеры. При этом кончики пальцев в некоторых случаях сознательно модифицировали. По словам исследователей, это наскальное искусство является древнейшим археологическим свидетельством присутствия "нашего вида", обнаруженным в регионе Воллесии в Индонезии.

Один из авторов работы, археолог Университета Гриффита в Австралии Максим Обер, в комментарии The Associated Press отметил, что эти трафаретные отпечатки могут свидетельствовать о существовании сложной традиции наскального искусства, распространенной между различными культурами. В то же время до сих пор неизвестно, какие именно люди создали эти изображения.

Среди предположений называют денисовцев – вымершую группу древних людей, которые жили в этом регионе и могли контактировать с Homo sapiens. Другая версия заключается в том, что отпечатки оставили современные люди, предки которых мигрировали из Африки через Ближний Восток в Индонезию.

Находка стала очередным подтверждением того, что доказательства инновационной деятельности ранних людей постоянно "отдвигаются" все глубже в прошлое. "Для нас это открытие – не конец истории. Это приглашение продолжать поиск", – подчеркнул Обер.

Исследователи планируют продолжить работы в этом районе в поисках еще более древних образцов первобытного искусства. Независимая палеоантрополог Женевьева фон Петцингер, которая не участвовала в исследовании, говорит, что очень обрадовалась, увидев результаты. По ее словам, открытие полностью соответствует ее представлениям о раннем развитии символического мышления.

Издание напомнило, что ученые недавно также идентифицировали самые древние в мире наконечники стрел с ядом возрастом около 60 тысяч лет. А в прошлом месяце были опубликованы доказательства древнейшего намеренного использования огня людьми, которое датируется примерно 400 тысячами лет назад.

Сложное поведение животных

Напомним, исследователи установили, что паукообразные обезьяны имеют сложную социальную организацию и не ищут пищу наугад. Они обмениваются между собой "инсайдерской информацией" о лучших плодовых деревьях в лесу. В частности, ученые выяснили, что эти приматы постоянно меняют состав своих подгрупп. Такое поведение позволяет животным передавать друг другу важные знания об источниках пищи. По словам ученых, такая динамика – не случайность, а разумная система обмена информацией о том, где именно растут лучшие плодовые деревья.

