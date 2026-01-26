Паукообразные обезьяны делятся 'инсайдерской информацией' для поиска лучшей еды

По мнению ученых, у этих животных "разработана" продуманная социальная система.

Паукообразные обезьяны имеют сложную социальную организацию и не ищут пищу наугад – вместо этого они обмениваются между собой "инсайдерской информацией" о лучших плодовых деревьях в лесу. Как пишет The Independent, в новом исследовании, опубликованном в научном журнале npj Complexity, ученые выяснили, что указанные приматы постоянно меняют состав своих подгрупп, и такая динамика позволяет им передавать друг другу важные знания об источниках пищи.

Исследование стало результатом сотрудничества ученых из Университета Герриот-Вотта, Эдинбургского университета и Национального автономного университета Мексики. Оно основано на семилетних полевых наблюдениях на полуострове Юкатан.

Полученные данные позволили детально проанализировать ключевую особенность социального поведения паукообразных обезьян Жоффруа: члены группы регулярно разделяются на более мелкие подгруппы, а затем снова объединяются в новых комбинациях. Одна и та же подгруппа может больше никогда не отправляться на поиски пищи вместе.

Эколог из Эдинбургского университета Мэттью Силк подчеркнул, что такое поведение не является случайным. По его словам, это "умная система обмена информацией о том, где именно в лесу растут лучшие плодовые деревья".

Исследователи отслеживали передвижения отдельных особей и составляли карты их "базовых ареалов" – участков леса, которые каждая обезьяна знает лучше всего. Часть территорий известна многим животным, как популярный ресторан в городе, тогда как другие – только одной-двум, как скрытая жемчужина.

Такое частичное перекрытие позволяет обезьянам регулярно встречаться и обмениваться "советами", в то же время каждая из них исследует свою часть леса. В результате вся группа получает максимально полную информацию о лучших местах для кормления.

По мнению профессора Габриэля Рамоса-Фернандеса из Национального автономного университета Мексики, такая "текучая" социальная структура оказывает прямое влияние на успешность поиска пищи. Благодаря распределенному исследованию среды и последующему обмену уникальными знаниями группа в целом знает лес значительно лучше, чем любая отдельная особь.

Ученые называют эту стратегию ярким примером коллективного интеллекта в природных условиях.

