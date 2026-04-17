На Марсе обнаружили породы возрастом 3 млрд лет, которые содержат то, чего раньше не видели

Марсоход NASA "Персеверанс" обнаружил в древних марсианских породах необычно высокое содержание никеля, что свидетельствует о очень богатой химической среде, существовавшей миллиарды лет назад. Об этом пишет Daily Galaxy.

Такая находка, сделанная в долине Неретва-Валлис, напоминает минеральные образования, которые на Земле иногда связывают с микробиологической активностью. Это не доказывает, что на Марсе существовала жизнь, однако добавляет новый элемент к научному исследованию, которое продолжается уже много лет.

"С момента приземления в феврале 2021 года "Perseverance" исследует кратер Джезеро - бассейн шириной 45 километров, который, как считается, когда-то был озером. Как сообщают доктор Генри Манельски и его команда из Университета Пердью, кратер демонстрирует четкие признаки древней водной активности, в частности речные русла и осадочные отложения", - напомнили в материале.

Видео дня

В конце концов марсоход добрался до Neretva Vallis - старого речного залива, где сохранились отложения возрастом около 3 млрд лет.

"Для анализа горных пород Perseverance использовал комбинацию лазерных инструментов, инфракрасных датчиков и рентгеновских приборов. Результаты, опубликованные в Nature Communications, указывают на то, что никель был обнаружен в 32 из 126 проанализированных горных пород, причем его концентрация достигала 1,1% по весу", - добавили в публикации.

По словам Манельски, в основном никель является микроэлементом на поверхностях Земли и Марса, ведь подавляющее большинство его мигрирует в ядра планет во время их формирования.

"Значительное количество, которое мы обнаружили на поверхности, накладывает уникальные ограничения на то, как эти породы образовались и впоследствии претерпели изменения", - подчеркнул исследователь.

Отмечается, что это самый высокий уровень никеля, который когда-либо измеряли в марсианской коренной породе. Такой элемент встречается наряду с минералами сульфида железа и сульфатами, такими как ярозит и акаганейт, образующимися в результате постепенного разрушения этих пород.

"Богатый никелем сульфид железа наблюдается на Земле в древних осадочных породах. Сульфид железа легко выветривается в средах, богатых кислородом, поэтому его присутствие в древних земных породах является одним из доказательств того, что ранняя атмосфера Земли когда-то была очень бедной кислородом", - объяснил Манельски.

Сходство с земными минеральными образованиями

В то же время исследователей поразило то, насколько эти марсианские минералы похожи на пирит - распространенный сульфид железа на Земле. Подобные образования на нашей планете часто связывают с микробными процессами, особенно в средах с низким содержанием кислорода, где присутствуют сульфаты и железо.

Также в этом регионе обнаружили сульфиды железа наряду с органическими соединениями углерода. Такая комбинация может быть связана с биологической активностью, однако она может быть и результатом химических реакций.

"Наличие пород, богатых никелем, указывает на то, что, если бы на раннем Марсе существовали живые организмы, никель мог быть доступен в форме, которую они могли бы использовать", - сказал исследователь.

Неопределенное происхождение

Источник никеля остается неопределенным. Ученые предположили, что он может происходить от распада вулканических пород или из богатых никелем метеоритов.

"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить источник никеля в Neretva Vallis и изучить возможные связи между ним и органическим веществом в этом месте", - отметили авторы.

Другие исследования ученых

Вас также могут заинтересовать новости: