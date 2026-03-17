Ученые обнаружили на Марсе черный камень, пропитанный древней водой: как это возможно

Большой марсианский камень, который назвали "Черная красавица", дал новые представления об истории планеты. Несмотря на небольшие размеры камня, полученные результаты исследования имеют большое значение как для планетологии, так и для поисков следов прошлой жизни на Марсе. Об этом пишет Daily Galaxy.
Метеорит, который, скорее всего, образовался в результате мощного удара на Марсе, датируется более чем 4,48 миллиардами лет. Такое исследование раскрывает удивительные выводы, подтверждающие теорию о том, что когда-то на Красной планете существовала жидкая вода.
"Область, которую мы идентифицируем как источник этого уникального образца марсианского метеорита, является настоящим окном в древнейшую среду планет, включая Землю, которую наша планета утратила из-за тектоники плит и эрозии", - отметил доктор Энтони Лагейн, исследователь Центра космических наук и технологий Университета Кертина.
В частности, сканирование выявило в метеорите вкрапления оксигидроксида железа, богатые водородом. Такие мелкие фрагменты составляют около 0,4% объема образца, но их значение очень велико - они свидетельствуют о том, что метеорит "Черная красавица" содержит воду, которая составляет до 11% от общего содержания воды в образце.
"Эти комплексы изменений очень похожи на те, что наблюдаются в образцах, собранных марсоходом "Персеверанс" в кратере Езеро, где также присутствуют гидратированные оксигидроксиды железа. Это сходство свидетельствует о том, что такие фазы могут представлять широко распространенный приповерхностный водоем на раннем Марсе", - отметили исследователи.
Ученые считают, что "Черная красавица" может происходить из другой области Марса, однако вода в обоих метеоритах подтверждает гипотезу о том, что на соседней с Землей планете миллиарды лет назад была жидкая вода.
"Впервые мы узнали о геологическом контексте единственного брекчиевого образца марсианского грунта, имеющегося на Земле, за 10 лет до того, как миссия NASA "Mars Sample Return" намерена доставить на Землю образцы, собранные марсоходом "Perseverance", который в настоящее время исследует кратер Джезеро", - сказал доктор Лаген.
Как писал УНИАН, ранее астрономы обнаружили планету, превосходящую Землю по размеру, которая вращается вокруг своей звезды за 4 дня. Как отметили ученые, наблюдения подтверждают планетарную природу объекта и идентифицируют его как умеренную скалистую планету.
Также была обнаружена странная планета с глобальным океаном магмы. Речь идет о планете L 98-59 d, которая расположена примерно в 35 световых годах от Земли.