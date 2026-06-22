Ученые исследовали необычный астероид 'арахис' и были удивлены его поведением

Также были обнаружены богатые железом глинистые минералы, образовавшиеся вблизи жидкой воды.

Ученые исследовали астероид "Дональд Йоханссон" и обнаружили, что он вращается вокруг двух осей, из-за чего колеблется при движении по Солнечной системе. Об этом сообщает The Independent.

Ученые из Юго-западного научно-исследовательского института сделали это открытие с помощью космического аппарата NASA "Люси". Отмечается, что пролет мимо астероида является испытанием этого космического аппарата, названного в честь человека, открывшего "Люси" - одну из древнейших найденных предков человека, что вдохновило ученых на название миссии.

"Это лишь одно из многих удивительных открытий, сделанных после того, как космический аппарат NASA "Люси" пролетел мимо астероида "Дональд Йоханссон" 20 апреля 2025 года. Снимки "Люси" подтвердили его удлиненную форму, о которой изначально свидетельствовали наблюдения с наземных телескопов. Пролет показал, что этот небольшой астероид диаметром в полмили напоминает арахис, имея двулопастную структуру, соединенную более узкой шейкой", - рассказала Симоне Марки, заместитель главного исследователя миссии "Люси" и ведущий автор исследования.

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Кроме того, были обнаружены богатые железом глинистые минералы, образовавшиеся вблизи жидкой воды. Они свидетельствуют о том, что астероид, скорее всего, состоял из обломков более крупного астероида, богатого углеродом и водой, который распался 155 млн лет назад после столкновения в главном поясе астероидов.

"Встреча с астероидом "Дональд Йоханссон" позволит NASA проверить, как "Люси" поведет себя во время пролета мимо троянских астероидов - двух скоплений древних объектов, вращающихся вокруг Юпитера, когда тот вращается вокруг Солнца", - добавляет The Independent.

Ученые выразили надежду, что смогут использовать астероиды из этих скоплений для изучения раннего этапа существования нашей Солнечной системы, ведь они сохранились в том состоянии, в котором образовались.

"Эта встреча дала нам возможность проверить наши приборы и процедуры, чтобы убедиться, что мы будем готовы, когда доберемся до троянских астероидов Юпитера. Как только мы начнем узнавать больше о троянцах - совершенно другой популяции космических камней с совершенно другой историей - наше понимание формирования Солнечной системы, вероятно, претерпит изменения", - высказалась Марки.

Другие исследования ученых о космосе

Ранее УНИАН рассказывал о метеорите, который упал в фермерском городке, а внутри него была пыль, более древняя, чем вся Солнечная система. Отмечается, что в этой породе были микроскопические зерна звездной пыли, самые древние из которых образовались около 7 млрд лет назад, задолго до появления Солнца.

Также ученые вскрыли метеорит, происходящий с Марса, и обнаружили то, чего никто не ожидал увидеть. Они обнаружили несколько кристаллов граната - минерала, который ранее никогда не находили в марсианских образцах.

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