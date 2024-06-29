Последняя группа мамонтов вымерла ориентировочно 4 тысячи лет назад.

Последняя группа мамонтов, которая жила на острове Врангеля к северу от Чукотки и вымерла около 4 тысяч лет назад, страдала от генетических болезней. Об этом говорится в новом научном отчете, опубликованном на этой неделе в журнале Cell.

В течение миллионов лет мамонты непрерывно путешествовали по Европе, Азии и Северной Америке. Примерно 15 000 лет назад гигантские животные начали исчезать из своего огромного ареала, пока их популяция не ограничилась несколькими островами в Северном Ледовитом океане.

В конце концов они также исчезли из этих убежищ, за одним исключением: последняя популяция мамонтов жила на острове Врангеля, лежащем примерно в 140 км к северу от северного побережья современной Чукотки. Когда 4000 лет назад на острове Врангеля умер последний мамонт, этот вид навсегда исчез с лица земли. К тому времени уже полтысячи лет стояла пирамида Хеопса в Египте, а Китай уже начал оформляться как отдельная цивилизация.

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В течение двух десятилетий Лав Дален, генетик из Стокгольмского университета, и его коллеги извлекали фрагменты ДНК из окаменелостей на острове Врангеля. За последние годы они собрали целые геномы мамонтов.

Ученые пришли к выводу, что популяция мамонтов на острове была основана примерно 10 000 лет назад крошечным стадом, состоявшим из менее чем 10 животных. Колония просуществовала 6000 лет, но мамонты страдали от многих генетических расстройств.

В конце ледникового периода тающий ледник затопил северную окраину Сибири. "Было одно небольшое стадо мамонтов, которое случайно оказалось на острове Врангеля, когда он был отрезан от материка", - сказал доктор Дален.

Пока на материке мамонты погибали от рук людей и исчезновения пастбищ из-за изменения климата, стадо на острове Врангеля можно было считать счастливчиками. На острове не было людей и других хищников, и они не сталкивались с конкуренцией со стороны других пасущихся млекопитающих. Более того, климат острова Врангеля превратил его в экологическую капсулу времени, где мамонты все еще могли наслаждаться разнообразием растений ледникового периода.

Популяция острова Врангеля выросла с менее чем 10 мамонтов до примерно 200. Вероятно, это было максимальное количество мамонтов, которое может выдержать растительный мир острова.

Но жизнь мамонтов Врангеля была далеко не идеальной. Несколько животных, которые основали остров, имели очень мало генетического разнообразия. Инбридинг стал причиной большого количества наследственных генетических болезней.

Новое исследование не раскрывает, как именно умерли мамонты Врангеля. Нет доказательств того, что люди виноваты: первое появление людей на острове произошло лишь через 400 лет после гибели великанов. Сейчас доктор Дален может лишь предполагать истинную причину вымирания мамонтов. Война в Украине сделала невозможным для него и его коллег поездку в Россию для дальнейших исследований.

Вполне возможно, что тундровый пожар убил мамонтов Врангеля или извержение арктического вулкана могло их убить. Доктор Дален может даже представить, что перелетная птица принесла на остров Врангеля вирус гриппа, который затем перескочил на мамонтов и уничтожил их.

"У нас все еще остается ряд возможных объяснений, и мы все еще не можем сузить их", - сказал он.

Доктор Дален считает, что новое исследование предвещает плохие новости для биологов, которые пытаются спасти виды, приблизившиеся к исчезновению. Даже если они восстановят вид до более крупной популяции, он может оставаться отягощенным низким уровнем генетического разнообразия.

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