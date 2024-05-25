По словам исследователей, последний раз подобная археологическая находка была сделана в Австрии 150 лет назад.

В Австрии мужчина во время ремонта своего винного погреба обнаружил кости мамонта, которым десятки тысяч лет. Археологи уже назвали это самой значительной находкой окаменелостей такого рода за последние сто лет.

"Сенсационное" открытие было датировано экспертами Австрийского археологического института с использованием каменных артефактов и древесного угля, найденных на этом месте, что позволяет предположить, что костям мамонта от 30-40 тыс. лет, пишет Independent.

Это место представляет собой "значительный слой костей", содержащий останки как минимум трех разных мамонтов, что делает его "археологической сенсацией", отметили исследователи.

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"Я думал, что это просто кусок дерева, оставленный моим дедом. Но потом я немного покопался и вспомнил, что раньше мой дедушка говорил, что нашел зубы. И тогда я сразу подумал, что это мамонт", - рассказал винодел Андреас Пернерсторфер Австрийской радиовещательной корпорации.

По словам исследователей, последний раз подобная археологическая находка была сделана в Австрии 150 лет назад.

В то же время в соседнем подвале в Гёбельсбурге археологи обнаружили еще один толстый слой костей, а также кремневые артефакты, декоративные окаменелости и древесный уголь."Такой плотный костный слой у мамонтов встречается редко", - заявила Ханна Пароу-Сушон, руководившая археологическими раскопками.

"Впервые нам удалось исследовать нечто подобное в Австрии, используя современные методы", - добавил доктор Пароу-Сушон.

Теперь новые находки костей мамонта вместе с каменными орудиями вызывают множество вопросов, в том числе о том, как люди каменного века охотились на этих огромных животных.

"Мы знаем, что люди охотились на мамонтов, но до сих пор очень мало знаем о том, как они это делали", - сказал доктор Пароу-Сушон.

Исследователи подозревают, что место, где они нашли кости мамонта во время последних раскопок, могло быть местом, где животные умерли после того, как люди каменного века преследовали их.

Другие новости о находках археологов

В Помпеях археологи обнаружили строительную площадку, которая проливает свет на строительные технологии, использовавшиеся римлянами при возведении таких знаковых сооружений, как Колизей и Пантеон.Как сообщило министерство культуры Италии, вероятно, работало это место вплоть до 79 года нашей эры, когда произошло извержение вулкана Везувий, разрушившее Помпеи.

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