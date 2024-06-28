Работники университета, которые были шокированы новостью, назвали это "чудотворным рождением".

В виварии Портсмутского университета (США) самец радужного удава родил 14 детенышей.

Дело в том, что удав 9 лет жил совершенно одинокой жизнью, пишет Би-би-си. Первой пополнение увидела студентка университета, которая пришла проверить удава. Она и обнаружила, что 13-летний удав по кличке Роналду обзавелся потомством.

Работники университета, которые были шокированы новостью, назвали это "чудотворным рождением". Но с научной точки зрения, как отметили они, это редкий пример партеногенеза - естественной формы бесполого размножения, при которой эмбрионы развиваются без оплодотворения.

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Партеногенез часто встречается у растений и некоторых животных. Но рождение радужных удавов в неволе - лишь третий в мире известный случай. "Я занимаюсь змеями уже полвека и никогда не видел такого", - прокомментировал специалист по рептилиям говорит Пит Квинлан.

"Детеныши являются клонами матери, хотя их метки немного отличаются. Роналду выглядел немного толще, чем обычно, будто много съел. Мы даже не подумали, что он, то естьтеперь она - беременна", - поделился Квинлан.

Он ухаживал за удавом все 9 лет, после того, как британское Королевское общество защиты животных передало рептилию в виварий университета. Именно тогда местный ветеринар и признал эту рептилию самцом.

Другие новости науки

3 июня стало известно, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" живут интересные рептилии - краснокнижные болотные черепахи, которых ученые зафиксировали и обнародовали соответствующие фотографии. По словам доктора биологических наук, сотрудника парка Ивана Русева, это редкий, занесенный в Красную книгу МСОП (Международный союз охраны природы) вид рептилий.

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