К сожалению, находка оказалась неполной, и часть азбуки осталась где-то на другой, утраченной части таблички.

В Испании археологи случайно наткнулись на древний алфавит давно исчезнувшей цивилизации. О неожиданной находке сообщает научный вестник IFL Science.

20-сантиметровую табличку недавно нашли во время археологических раскопок вблизи испанского города Гуаренья. Место, известное как Casas del Turuñuelo, относится к поздней тартеской цивилизации, которая возникла на юго-западе Пиренейского полуострова примерно 2500 лет назад.

Когда Национальный исследовательский совет Испании сообщил об этой находке 6 июня, она была идентифицирована, как просто рисунок воинов во время битвы. Эта новость привлекла внимание Джоана Феррера И Джане, компьютерного ученого и эксперта по палеоиспанским языкам из Университета Барселоны.

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Вскользь читая новости о сланцевой табличке, найденной в Испании, остроглазый исследователь заметил, что археологи пропустили огромное открытие: на табличке были не только гравюры сражающихся воинов, но и таинственный алфавит древнего языка.

"Когда я посмотрел на табличку, вне фигур я увидел, что на одной из сторон, казалось, был палеоиспанский знак; знак, который невозможно спутать ни с одним другим", - рассказывал он впоследствии.

Джане связался с Институтом археологии Мериды, чтобы получить лучшие изображения плиты. Предоставленные снимки подтвердили, что табличка содержит прекрасный (и очень редкий) образец южного палеоиспанского письма.

Новое открытие является особенно примечательным, поскольку есть только два других доказательства, которые показывают алфавиты южных палеоиспанских письменностей.

Вместе с тем отмечается, что нижняя часть найденной таблички отломана, и не известно, что было изображено на ней. Джене предполагает, что там могли быть другие символы забытого алфавита.

Другие интересные новости об археологических находках

Как писал УНИАН, в Германии найдены древнеримские военные сандалии с гвоздями. Ученые применили рентгеновские лучи для анализа остатков сандалии, раскопанной возле римского форта в Баварии.

Также мы рассказывали, что во время раскопок замка в Испании археологи обнаружили сюрприз: женщину похоронили рядом с более чем 20 средневековыми монахами. Новое исследование предполагает, что, как и мужчины, она, скорее всего, была воином, который погиб в бою.

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