Крупнейшая солнечная ферма Китая незаметно меняет пустыню вокруг себя

Вместо выжженной земли под панелями в Китае и США начали формироваться микро-оазисы.

Хотя солнечные панели существуют с 1883 года, мы едва коснулись поверхности их потенциала. Конечно, вы можете установить солнечные панели на своем доме, чтобы сэкономить на электричестве (примерно через десятилетие), и заменить бытовые гаджеты на аналоги, работающие на солнечной энергии, но знали ли вы, что солнечные панели превращают пустыню в Китае в зеленую зону?

Дело не столько в самих панелях, сколько в их присутствии, пишет BGR. В 2024 году журнал Nature опубликовал исследование о влиянии фотоэлектрического парка Гунхэ в Цинхае, Китай (крупнейшей солнечной фермы в стране), на местную пустыню. Согласно статье, установка оказала "положительный эффект на экологию пустынной зоны и окружающую среду".

Вы спросите – как? Поскольку солнечные панели поглощают огромное количество солнечной радиации, почва под ними удерживает больше влаги из-за отсутствия испарения. Добавьте к этому стабильный приток воды в результате ежемесячной очистки панелей, и вы получите идеальный сценарий для стимулирования роста растений и микробов в пустыне.

Согласно исследованию, экологические изменения в некоторой степени являются самоподдерживающимися... до тех пор, пока солнечные фермы обслуживаются. Солнечные электростанции обеспечивают дешевую, чистую энергию, одновременно решая экономические проблемы, такие как уровень безработицы (местных жителей могут нанимать для обслуживания ферм).

А микро-оазисы, которые создают солнечные панели, обеспечивают пастбища для окрестных животных, способствуя экологическому регулированию. Чем больше используются эти солнечные фермы, тем больше преимуществ они приносят, а чем больше преимуществ они приносят, тем больше денег будет выделяться на обслуживание и развитие солнечных ферм в будущем. Это петля положительной обратной связи на многих фронтах.

Пустыни Цинхая – не единственные, которые зеленеют

Ключевым фактором научного процесса является повторяемость. Может ли другая группа ученых повторить исследование и получить аналогичные результаты? Если да, то гипотеза имеет право на жизнь. В то время как фотоэлектрический парк Гунхэ озеленяет свою пустыню, исследователям необходимо доказать, что это не разовое везение. Здесь на сцену выходит пустыня Кубучи.

Хотя Кубучи не является крупнейшей пустыней Китая, тридцать лет назад основным "экспортом" этой земли были песчаные бури. Сегодня солнечная электростанция Цзюньма, расположенная в этой пустыне, вырабатывает огромное количество электроэнергии, а солнечные панели стимулируют рост растений, среди прочего, снижая приземную скорость ветра.

Сейчас в пустыне Кубучи можно найти множество кустарников и зарослей, а также случайных лисиц или зайцев, снующих между ними. И, как и в случае с фотоэлектрическим парком Гунхэ, выгода выходит за рамки просто чистой энергии. Солнечная электростанция Цзюньма также обеспечивает пастбища для крупного рогатого скота, поддерживает выращивание таких культур, как арбузы и зизифус (китайский финик), и стимулирует туризм.

Похожий эксперимент проводится в Калифорнии. Проект Nexus – это исследование, предназначенное для изучения влияния солнечных панелей и создаваемой ими тени над каналом Хикман, расположенным к востоку от Сан-Франциско. Теория заключается в том, что установка может помочь сэкономить 286 миллиардов литров воды (63 миллиарда галлонов), предотвращая испарение.

Хотя это не обязательно так сильно меняет жизнь, как стимулирование роста растений в пустыне, проект Nexus работает по тому же принципу. В любом случае, крупные солнечные фермы (в дополнение к исследованиям с использованием цианобактерий) могут стать ключом к предотвращению опустынивания в будущем.

