На Земле зафиксировали самую низкую температуру за 14 лет: что говорят ученые

Человечество может утратить способность адаптироваться к аномальным погодным условиям, предупредили учёные

Зимние температуры в Южном полушарии достигли беспрецедентных значений: в глубине Антарктиды на исследовательской станции "Конкордия" зафиксировано -84,1 °C – самую низкую температуру на Земле с 2012 года, сообщает Smithsonian Magazine.

Это событие зафиксировано 18 июля – всего через несколько недель после того, как в другой части самого южного континента наблюдалась противоположная экстремальная ситуация. Тогда зимние температуры поднялись до беспрецедентно высоких значений в 15,4 °C. Таким образом, общий разброс составил почти 100 градусов.

Научно-исследовательская станция "Конкордия" расположена на вершине ледяной шапки толщиной 3 300 м на Антарктическом плато, более чем в 965 км от ближайшего побережья. Именно здесь в 2010 году была зафиксирована самая низкая температура за всю историю наблюдений: -84,7 °C.

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Учёные, работающие на "Конкордии", привыкли к морозным условиям. Однако даже они назвали недавние показатели впечатляющими и подчеркнули, насколько изменчивой может быть антарктическая погода.

О чём говорит зафиксированная температура

На Антарктиду влияют сложные атмосферные процессы, поэтому экстремально низкая температура в одном месте не противоречит общей картине глобального потепления. Континент теряет лед, а окружающий Южный океан становится теплее. Эти изменения влияют на таких животных, как антарктический криль, пингвины и антарктические морские котики.

Пределы человеческой адаптации

Рекордные холода на "Конкордии" наступили всего через несколько недель после того, как другая часть Антарктиды пережила противоположную крайность. Аргентинская база "Эсперанса" на полуострове Тринити 6 июня зафиксировала 15,4 °C, что стало рекордно высокой зимней температурой. Ее зафиксировали во время продолжительной жары, когда температура поднималась выше нуля в течение трех недель подряд.

"Это полное безумие. Это примерно на 20 °C выше нормы для этого времени года. Это огромная аномалия", – прокомментировал климатолог из Гронингенского университета в Нидерландах Рауль Кордеро.

Странная погода в Антарктиде наступила в то время, когда некоторые части Северной Америки и Европы переживают интенсивную жару, засуху и разрушительные лесные пожары. Эти природные явления, по словам ученых, усугубляются антропогенными изменениями климата.

"2026 год – это только начало. Ситуация неизбежно ухудшится. Будет становиться всё хуже и хуже, и хуже, вплоть до того момента, когда, боюсь, мы выйдем за пределы человеческой адаптации", – резюмирует директор Потсдамского института исследований воздействия климата Йохан Рокстрем.

Изменение климата – последние новости

В результате глобального потепления разрушительные лесные пожары в Испании теперь могут происходить в 20 раз чаще. Из-за изменения климата также как минимум вдвое возросла вероятность экстремальных погодных явлений, которые этим летом привели к масштабным лесным пожарам во Франции.

Со временем средняя температура на поверхности Земли может подняться до 65 °C. В таких условиях не выживут даже самые выносливые наземные растения. По расчетам ученых, подобное произойдет примерно через 1,9 миллиарда лет – однако это самый оптимистичный сценарий.

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