Рассматриваются альтернативные правовые варианты обхода вето Венгрии.

Европейский союз намерен установить контроль за движением капитала и ввести пошлины в отношении России. Эти меры применят в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС против Москвы.

Издание Financial Times пишет, что Европейская комиссия сообщила, что значительная часть санкций, включая 200 млрд евро замороженных российских государственных активов, может быть перенесена на другую правовую основу, чтобы обойти вето Будапешта.

Рассматриваемые обходные пути потребуют голоса большинства стран ЕС для продления санкций. Контроль за движением капитала, который предотвратит приток наличности в Россию, и торговые меры, как пошлины, - два варианта, которые обсуждались.

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Предыдущие идеи включали двусторонние национальные меры, которые позволили бы таким странам, как Бельгия, где иммобилизована большая часть замороженных активов РФ, запретить репатриацию российских активов.

"Мы все сосредоточены на плане А. Но мы обсуждаем правовые основы альтернативных вариантов", - рассказал один из источников.

Комиссия пообещала представить в следующем месяце юридические предложения, которые позволят ввести запрет на новые контракты на российский газ и спотовый рынок в этом году и полностью отказаться от них к 2027 году. Также готовится предложение о введении пошлин на обогащенный уран в рамках сокращения зависимости ЕС от российского топлива.

Некоторые дипломаты ЕС обеспокоены тем, что запрет на поставки российского газа без санкций может привести к тому, что компании втянут в длительные судебные разбирательства, и потребовали от комиссии гарантий, что любые новые меры будут юридически непробиваемыми.

Санкции против России – последние новости

Вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС Кас Каллас рассказала, что 17 пакет санкций против Россити предусматривает ограничения против российского теневого флота, против компаний в Китае и других странах, которые помогают Москве избегать ограничений, а также другие меры.

По данным Bloomberg, в ЕС планируют усилить ограничения против российского "теневого нефтяного флота", и в частности, в санкционный список предлагают добавить 150 кораблей. Также санкции введут против 60 физических и юридических лиц.

Будапешт не высказал серьезных возражений против нового пакета санкций против Москвы.

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