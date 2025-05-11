Ученые обнаружили в Антарктиде необычное явление, которое они назвали "ледовым пиратством" - когда один ледник ворует лед у другого. Об этом сообщает научный вестник Daily Galaxy.
Исследователи отслеживали поток льда в течение 17 лет, изучая спутниковые снимки. Изменения в ледниковом потоке наблюдались на Восточном леднике Колера. В течение периода исследования скорость движения ледника росла, тогда как его сосед, Западный ледник Колера, наоборот замедлялся. Исследователи пришли к выводу, что в данном случае имело место взаимное влияние ледников друг на друга.
Более быстрый Восточный ледник начал "воровать" лед у Западного Колера, перенаправляя его поток на себя. Наиболее впечатляющим аспектом этого явления является то, как быстро оно происходит - то, что раньше считалось возможным лишь за столетие, произошло за два десятилетия.
"Поскольку ледяной поток Восточный Колер течет и разжижается быстрее во время своего движения, он поглощает или "крадет" лед у более медленного Западного Колера. Это фактически акт "ледяного пиратства", когда поток льда перенаправляется с одного ледника на другой, и ледник, который ускоряется, по сути ворует лед у своего соседа, который замедляется", - объясняют ученые.
Это открытие имеет решающее значение для понимания того, как быстрые изменения антарктических ледниковых щитов могут повлиять на повышение уровня моря в будущем. Ведь эти ледники питают шельфовые ледники Дотсона и Кроссона, которые сбрасывают лед в море Амундсена. Скорость, с которой эти ледники стекают и в конце концов тают в море, напрямую связана с глобальным повышением уровня моря.
Понимание того, как смещаются ледники Западной Антарктиды, является ключевым для прогнозирования их поведения в ближайшие десятилетия, особенно учитывая, что изменение климата продолжает ускорять эти процессы.
Результаты исследования опубликованы в журнале The Cryosphere.
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Как писал УНИАН, Антарктида впервые за десятилетие неожиданно набрала вес. Однако ученые отмечают, что временный рост ледника не означает стабилизацию - глобальные риски сохраняются.
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