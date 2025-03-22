Потребуются месяцы лабораторных исследований, чтобы подтвердить открытие новых видов.

Учёные работали у побережья Антарктиды, когда это произошло: 13 января от ледяного щита откололся гигантский айсберг длиной около 30 километров, открыв участок океана, который не видел солнечного света десятилетиями.

Как пишет The Washington Post, команда, находившаяся на борту исследовательского судна Falkor (too), решила обследовать морское дно в только что обнажившейся зоне. До этого момента ни один человек не изучал эту часть глубокого моря.

"Это один из тех случаев, когда бросаешь всё, чем занимаешься", - рассказала главный научный сотрудник экспедиции Патрисия Эскете.

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Отмечается, что изначально ожидания были низкими - учёные не думали, что под такой толстой ледяной покровкой может быть богатая жизнь.

Но то, что команда обнаружила под айсбергом, их удивило: гигантские морские пауки, осьминоги, ледяные рыбы, кораллы и губки, в том числе губка в форме вазы, возраст которой, возможно, достигает нескольких сотен лет. Исследователи считают, что смогут описать десятки новых для науки видов. Эскете сказала:

"Мы были действительно поражены тем, насколько разнообразной и богатой оказалась экосистема там, внизу".

Важно, что это открытие не только подтверждает, что жизнь способна проникнуть в самые удалённые уголки планеты - даже под дрейфующими ледниками, - но и предоставляет важную научную базу для понимания того, как глубоководные экосистемы могут изменяться на фоне глобального потепления.

"Они оказались в нужном месте в нужное время и смогли увидеть целую экосистему", - сказала Джётика Вирмани, глава некоммерческого института Schmidt Ocean Institute, который поддержал исследование.

Во время экспедиции, продолжавшейся около месяца, исследователи с помощью дистанционно управляемого аппарата снимали видео, делали фотографии и собирали образцы со дна в самых глубоких зонах у берегов Антарктиды.

Команда также изучила удалённые районы моря Беллинсгаузена, находящиеся дальше от ледяного щита. Среди потенциально новых видов - ракообразные, морские улитки, черви и рыбы.

Потребуются месяцы лабораторных исследований, чтобы подтвердить открытие новых видов. После прошлогодней экспедиции у побережья Чили учёные из того же института описали более 70 новых видов, включая крабов-отшельников и морских улиток, ранее неизвестных науке.

Интересно, что в случае с Антарктидой наибольшая загадка заключается не в каком-то конкретном существе, а в целой экосистеме: как вообще под столь массивным слоем льда может существовать такая богатая жизнь.

"В других частях океана питание для обитателей морского дна обеспечивают организмы, способные к фотосинтезу, - их остатки оседают на дно. Но под тёмным антарктическим льдом такого не происходит", - сказано в статье.

Вместо этого питательные вещества, по-видимому, приносятся океанскими течениями, талыми водами ледников или иными ещё не до конца изученными источниками. Вирмани отметила:

"Теперь это стало важнейшим направлением научных исследований благодаря сделанному открытию".

Изучение Антарктиды

Ученые сняли на видео гигантского глубоководного паука, ползающего по дну океана, что проливает больше света на разнообразие подводных паукообразных. Исследователи из Института океанологии имени Шмидта заметили морского паука размером с обеденную тарелку примерно в 2 км под ледяными поверхностными водами Южных Сандвичевых островов, цепи вулканических островов недалеко от Антарктиды.

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