Сегодня на Львовщине будет довольно прохладно, а также будут идти дожди и ожидаются грозы.

Сегодня во Львове и Львовской области будет бушевать непогода. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, днем 13 мая на Львовщине ожидаются грозы, местами шквалы 15 - 20 м/с, а также град диаметром 6 - 19 мм. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

В общем, сегодня по Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь. Местами гроза, град. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Днем столбики термометров по области покажут +11°...+16°, а во Львове ожидается в пределах +12°...+14°.

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Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что в ближайшие дни на территории Украины установится неустойчивый характер погоды с преобладанием прохлады и осадков разной силы.

Из-за активизации циклонов и поступления холодных воздушных масс с севера Европы, вторая декада мая отметится преимущественно влажными и прохладными условиями. Температуры в этот период будут на 4-8 °С ниже среднестатистических значений для этого времени года.

Сегодня, по его прогнозу, на большинстве территории страны ожидаются дожди умеренной, местами значительной интенсивности, местами возможны грозы. Без существенных осадков останутся лишь Крымский полуостров и Приазовье. Ветер будет со скоростью 7-12 м/с, во время гроз возможны порывы. Днем воздух прогреется до +9...+15 °С, а на юге, в Крыму и Закарпатье - до +14...+19 °С.

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