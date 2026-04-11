Цветы вместо электричества: китайские учёные создали растения, которые заменят уличное освещение

Китайские исследователи совершили настоящий прорыв в биотехнологиях, представив генетически модифицированные растения, способные излучать мягкое естественное сияние. Об этом сообщает Euronews.

Ученые успешно перенесли гены, отвечающие за выработку света, от светлячков и определенных видов грибов непосредственно в клетки растений. На сегодня биолюминесцентными уже стали более 20 видов, среди которых популярны орхидеи, подсолнухи и хризантемы.

Основатель биотехнологической компании Magicpen Bio доктор Ли Жэньхань рассказал, что идея возникла из его детских воспоминаний.

"Я родился в деревне. Тогда в моей семье не было денег, поэтому ночью я мог только лежать в гамаке в бамбуковой роще дедушки, чтобы охладиться. Светлячки часто садились мне на руки", – поделился воспоминаниями ученый.

Спустя годы, изучая генетическое редактирование, Ли решил воссоздать этот эффект в флоре. По его мнению, это коренным образом изменит ночную экономику и дизайн городов.

"Мы хотели перенести гены от животных, таких как светлячки, в растения, чтобы они могли светиться ночью. Мы стремимся внедрить эту технологию в культурный туризм и ночную экономику. Представьте долину, наполненную светящимися растениями в темноте – это было бы словно принести мир "Аватара" на Землю", – пояснил он.

Экспериментальные образцы недавно были публично продемонстрированы на форуме Чжунгуаньцюнь. Цветы излучали видимый свет без каких-либо внешних источников питания. По словам Ли, такая система является максимально экологичной и низкоуглеродной.

"Этим установкам не нужна электроэнергия. Им нужны только вода и удобрения. Они экономят энергию, уменьшают выбросы и могут освещать города ночью", – подчеркнул исследователь.

По имеющимся данным, подобные методы редактирования генов уже помогают медикам наблюдать за развитием болезней на клеточном уровне, что ускоряет создание лекарств против рака и других сложных заболеваний.

Ранее УНИАН писал, что борьба Китая за чистоту воздуха обернулась катастрофой для мира. В начале 2019 года пять мощных циклонов принесли теплый воздух на Аляску, где температура подскочила на 16 градусов выше нормы. Из-за этого ледяная поверхность значительно сократилась всего за несколько недель.

Вас также могут заинтересовать новости: