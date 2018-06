Ученые предлагают использовать сейсмограф, как орудие борьбы с терроризмом

В частности, речь идет о стрельбе из автоматического оружия и минометов, взрывах и пролетах военных вертолетов. Эти индикаторы помогут разведчикам оперативно получать точные данные о ходе боевых действий с помощью научных инструментов. Об открытии сообщается в журнале Bulletin of the Seismological Society of America, передает Lenta.ru.

Читайте такжеВ Брюсселе задержан подозреваемый по делу о терактах в Париже - СМИ

Во время Иракской войны 2003-2011 годов инструменты Багдадской сейсмической обсерватории фиксировали в том числе "следы" от взрывов автомобилей и перестрелок.

В частности, внимание американских ученых привлекли данные по атаке иракских повстанцев на передовую оперативную базу Falcon 10 октября 2006 года. Тогда минометный обстрел складов с боеприпасами привел к серии взрывов на расстоянии всего 7 км от обсерватории.

Сейсмографы, фиксировавшие подземные толчки, записали особый "след" минометов, крупнокалиберного оружия, мелких и крупных взрывов, а также военных вертолетов. Более того, по графику сейсмографа ученые смогли определить расстояние от вертолета до базы и скорость летательного аппарата.

Ученые назвали такую "криминалистическую сейсмологию" новым орудием борьбы с терроризмом. "Сеть сейсмографов в мегаполисе способна многое рассказать об атаке террористов", - подытожили авторы исследования.