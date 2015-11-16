Лидеры G20 согласовали "важные шаги" для прекращения финансирования терроризма

Об этом он сообщил на саммите «Группы 20» (G20) в Турции, передает Радио Свобода.

По словам Кэмерона, мировые лидеры также пообещали "противостоять экстремистской идеологии террористической пропаганды и усилить защиту от угроз со стороны иностранных боевиков, делясь данным разведки, и не давая им путешествовать".

Ранее британский премьер встретился с президентом России Владимиром Путиным, который предложил объединить усилия "для борьбы со злом, которым является терроризм". Путин добавил, что "так надо было поступить давно".

Читайте такжеМировые лидеры на саммите G20 пообещали усилить борьбу с терроризмом

Кэмерон отметил, что остается "значительный разрыв" между Западом и Россией в вопросе, как завершить конфликт в Сирии, но появились признаки готовности к компромиссу со всех сторон.

15 ноября мировые лидеры собрались на двухдневный саммит «Группы двадцати» (G20) в турецкой Анталии.

13 ноября в Париже произошел ряд террористических нападений: на стадион, концертный зал и рестораны, в результате чего погибли 132 человека, около 350 были ранены. Ответственность за это взяла на себя группировка "Исламское государство".

Семеро нападавших погибли, большинство из них подорвались, активировав «пояс смертника». Других возможных причастных к нападению ищут.

После нападений в Париже президент Франции Франсуа Олланд назвал его "актом войны", объявил в стране чрезвычайное положение и пообещал "беспощадный ответ" боевикам, которые взяли ответственность за нападения.