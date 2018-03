Увольняется директор по информбезопасности Facebook, требовавший раскрыть российских троллей - СМИ

Он выступал за «раскрытие российской активности в Facebook», что вызывало беспокойство среди других топ-менеджеров.

Директор по информационной безопасности Facebook Алекс Стамос планирует уйти в отставку.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, он останется в компании до августа в связи с процессом передачи полномочий. При этом его повседневные обязанности» еще в декабре 2017 года были переданы другим сотрудникам.

По информации издания, уход Стамоса является следствием внутренних разногласий о роли социальной сети в борьбе с распространением дезинформации. Он выступал за «раскрытие российской активности в Facebook», что вызывало беспокойство среди других топ-менеджеров.

«Его уход свидетельствует о сильном напряжении в рядах руководства компании»,— отмечает газета. Facebook не прокомментировал изданию эту информацию.

Позднее сам Алекс Стамос написал в Twitter, что «по-прежнему в полной мере занят работой в Facebook». Он отметил, что его обязанности изменились. «В настоящее время я уделяю больше времени изучению появляющихся угроз в сфере безопасности и работе над безопасностью на выборах»,- написал Стамос.

Как сообщал УНИАН, перед этим Facebook и ее основатель Марк Цукерберг оказались в центре скандала. The New York Times и The Guardian опубликовали результаты журналистского расследования, в котором говорилось, что в распоряжении компании Cambridge Analytica, специализирующейся на политической психометрии и работавшей в 2016 году с предвыборным штабом Дональда Трампа, оказались данные профилей более 50 млн пользователей социальной сети. Американские и британские власти потребовали от основателя Facebook объяснений.