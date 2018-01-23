Facebook введет новые меры против российской пропаганды

Организации, которые размещают политическую рекламу в социальной сети Facebook, должны будут проходить идентификацию. Об этом сообщил менеджер продуктов Facebook Самид Чакрабарти. Соцсеть также планирует архивировать образцы электоральной рекламы и делать их доступными для поиска в целях улучшения отчетности. Об этом сообщает газета Times.

Читайте такжеFacebook откроет три учебных центра в странах Европы«Хотя мы об этом и не подозревали, во время выборов в США 2016 года российская сторона создала 80 тыс. постов, которые за два года охватили около 126 млн человек в Соединенных Штатах. Это был новый тип угрозы, который мы не могли предсказать, но мы могли сделать нечто большее»,- заявил Чакрабарти. По его словам, сейчас руководство компании наверстывает упущенное.

На прошлой неделе основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что пользователи соцсети смогут влиять на качество новостей с помощью оценки достоверности их источников. Ранее Цукерберг сказал, что приоритет в новостной ленте соцсети будет отдаваться информации, которой делятся друзья и родственники пользователя, а количество нерекламных постов от издательств и компаний будет сокращено.