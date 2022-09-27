На дорогах в отдельных регионах выставлены полицейские блокпосты, идут обыски в домах местных жителей, также проводятся поиски людей, которые общаются с украинцами.

В России усиливаются полицейские меры, направленные на обеспечение объявленной мобилизации.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

В частности, как отмечается, в Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях освобождены имеющиеся большие помещения для размещения мобилизованных (в том числе спортивные объекты).

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"Представители военных комиссариатов проводят "разъяснительную кампанию" среди мужчин по кадровой военной службе в ВС РФ. Сразу после объявления мобилизации в Станице Тамань Краснодарского края начался подомовой обход населения сотрудниками полиции с целью вручения повесток мужчинам призывного возраста. Мобилизованные прибывают к Темрюкскому районному военному комиссариату, формируются в команды и отправляются на доукомплектование воинских частей, понесших значительные потери в ходе боевых действий. При прибытии в пункты сбора у людей изымают все имеющиеся средства связи. Соответствующая подготовка в учебных центрах не проводится", - говорится в сообщении.

По данным разведки, чтобы предупредить "бесконтрольное" перемещение мужчин и максимально охватить население волной мобилизации, на автодороге А289 вблизи районного центра Темрюк действуют совместные блокпосты полиции и представителей военного комиссариата.

"В целом мобилизация в Краснодарском крае носит массовый характер. Известно, что около 30% призванных – это мужчины, которые не имеют никакого опыта военной службы, а офицерские звания получили по окончанию военных кафедр в высших учебных заведениях. В поселке Теткино Курской области на постоянной основе проводятся обыски в домах местного населения. Представители спецслужб побуждают доносить друг на друга, пытаясь найти лиц, которые общаются с украинцами и у которых есть знакомые или родственники на территории Украины. В результате, местные избегают любых разговоров как с рядовыми, так и с близкими людьми. Дороги в направлении районного центра перекрыты, выезд гражданского населения запрещен. В Чувашской республике 23 сентября приостановлен набор мобилизованных. Руководство республики докладывает, что полностью выполнило план призыва и ждет следующих приказов", - отметили в ГУР.

Мобилизация в России-что известно

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Президент Украины Зеленский подчеркнул, что преступная мобилизация, объявленная в России, – это не только продолжение страданий украинцев, а это и удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа, Сибири.

Гражданам РФ массово отказывали во въезде на грузинскую территорию.

25 сентября сразу в нескольких регионах России начались массовые протесты против мобилизации в частности, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии. По сообщениям СМИ, основной состав протестующих составляли женщины-матери и жены мужчин, которым пришли мобилизационные повестки.

По данным разведки Британии, Россия может отправить на линию фронта в войне против Украины мобилизованных с минимальной военной подготовкой.

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