'Я всю жизнь была в отношениях': Даша Кацурина призналась в проблемах

Женщина учится слышать собственные потребности.

Украинская бизнесвумен и блогер Даша Кацурина призналась, что имеет проблемы с определением собственных желаний, ведь постоянно жила не одна.

Девушка опубликовала в своем Telegram-канале несколько правил, которые в этом году планирует внедрить в свою жизнь на постоянной основе. Кацурина обязалась три раза в день выделять по 15 минут качественного времени со своими детьми, вести список дел, а также останавливаться и спрашивать себя, чего она на самом деле сейчас хочет:

"Я была уверена, что у меня с этим все хорошо. Спойлер: нет. Например, я - человек, который всю свою жизнь был в отношениях и жил с детства с родителями, дальше - с мужем, потом - большая война, с подругами, с родителями, потом снова с мужем. И сейчас, когда у меня неделя без детей и я одна дома, столкнулась с тем, что на вопрос "чего я сейчас хочу?" мне сложно ответить. Учусь отвечать и делать то, что хочется, и беру пример с тех, кто научился".

Напомним, в 2022 году Даша Кацурина начала отношения с украинским певцом Владимиром Дантесом. Это произошло на фоне громких перемен в личной жизни обоих. Дантес до этого был в браке с певицей Надеждой Дорофеевой, а Даша рассталась со своим мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, которому родила двоих детей.

Уже в конце 2024 года пошли слухи о возможном разрыве пары. Несмотря на то, что они не сделали ни одного заявления о расставании, их больше не видели вместе на мероприятиях.

