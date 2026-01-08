Археологи неожиданно обнаружили 60-тысячелетние наконечники стрел с ядом: что это означает

Это самое древнее прямое свидетельство того, что люди использовали яд для стрел.

В Южной Африке обнаружили уникальные 60-тысячелетние наконечники стрел из каменного века, которые могут быть древнейшим известным примером использования охотниками оружия, пропитанного ядом. Об этом говорится в новом исследовании, передает The Independent.

До сих пор доказательства существования ядовитых охотничьих орудий были редкими и датировались преимущественно последним ледниковым периодом - около 10 тысяч лет назад.

Однако теперь ученые обнаружили следы яда из южноафриканского растения гифбол на наконечниках стрел, которые датируются примерно 60 тысячами лет назад, что делает его самым древним известным ядом для стрел в мире на сегодняшний день.

Таким образом, исследование свидетельствует о том, что доисторические люди в Южной Африке уже обладали развитыми знаниями о токсичных веществах и о том, как их можно использовать для охоты.

"Это самое древнее прямое свидетельство того, что люди использовали яд для стрел. Это свидетельствует о том, что наши предки в южной Африке не только изобрели лук и стрелы гораздо раньше, чем считалось, но и понимали, как использовать химические свойства природы для повышения эффективности охоты", - отметил автор исследования и археолог Марлиз Ломбард из Университета Йоханнесбурга.

Кроме того, исследование показывает, что доисторические охотники этого региона не только обладали техническими навыками для изготовления таких наконечников стрел, но и развитыми способностями к планированию и пониманию того, как яд действует со временем.

"Использование яда для стрел требует планирования, терпения и понимания причинно-следственных связей. Это явный признак развитого мышления у ранних людей", - подчеркнул Андерс Хегберг, другой автор исследования из Шведского университета Линнея.

