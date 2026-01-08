Нумизматические хиты 2025 года: какие памятные монеты принесли наибольшую прибыль

Памятные монеты, выпускаемые Национальным банком Украины, часто становятся настоящими хитами среди нумизматов. Их стоимость довольно быстро растет.

Финансовый аналитик Алексей Козырев рассказал порталу "Минфин", какие монеты, выпущенные в 2025 году, больше всего выросли в цене.

Среди монет из недрагоценных металлов, которые может позволить себе украинец со средним доходом, лидером стала памятная монета "Чернобыль. Возрождение. Европейский лось". Выпущенная в апреле 2025 года, она сразу же стала чрезвычайно популярной среди коллекционеров, ее цена на нумизматическом рынке стартовала сразу с 1 000 грн, то есть уже почти в семь раз дороже, чем продавал ее Нацбанк в своем интернет-магазине. С лета прошлого года она еще прибавила в цене и сейчас стоит от 1 700 грн и выше, то есть подорожала более чем в 11 раз.

Набор из двух монет по 5 гривень "Жители морских глубин" в сувенирной упаковке имел начальную цену в 447 грн. Стоимость набора к концу 2025 года выросла примерно до 1 900 грн, а на многих аукционных нумизматических площадках этот набор продают за 2 000-2 500 грн, то есть более чем в 4,25-5,8 раза дороже.

Монета "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!" в сувенирной упаковке, номиналом 5 гривень, посвящена деятельности СБУ и ее уникальной спецоперации "Паутина". Первоначальная стоимость монеты в нумизматическом интернет-магазине Нацбанка была небольшой (179 грн), а тираж достаточно значительный - 75 тысяч штук. Но благодаря популярности темы и самой операции среди украинцев, ее цена у коллекционеров сразу поднялась до уровня 750-900 грн, то есть более чем в четыре раза выше первоначальной.

Также в 3-4 раза выросли цены на памятные монеты "Украинский хлопок. БПЛА "Vampire" и набор оборотных памятных монет "Силы безопасности и обороны Украины".

"Практически все украинские монеты из недрагоценных металлов, выпущенные Нацбанком в 2025 году, продемонстрировали рост цены в 2,3−4 раза и более, что можно считать очень достойным результатом для тех, кто инвестировал в них в этом году", - отметил Козырев.

Среди серебряных памятных монет аналитик выделил набор из трех памятных монет "Государственные символы Украины" - при начальной цене более 16 тысяч грн, все предложенные Нацбанком экземпляры были распроданы буквально за 20-40 минут и стали очень востребованными у коллекционеров. Сейчас набор продается по цене около 35 тысяч гривень.

Также популярной стала серебряная монета "Зодиак" - цена на нее выросла как минимум в 2,1 раза - с первоначальных 3 852 грн до более 8 тысяч грн. При этом после роста серебра в конце 2025 года стоимость монеты еще прибавила 1-1,5 тысячи грн.

Памятные монеты Украины – последние новости

В декабре 2025 года НБУ выпустил памятную монету, посвященную рождественским обычаям украинцев, – "Дух Рождества". Монета имеет номинал 10 гривен. Она изготовлена из серебра 925 пробы. Элементы отделки – двусторонняя локальная позолота со вставкой бриллианта.

29 декабря регулятор выпустил обновленную памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу. Монета имеет номинал 20 гривень и изготовлена из золота 900 пробы.

