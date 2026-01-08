Нумизматические хиты 2025 года: какие памятные монеты принесли наибольшую прибыль

Практически все монеты из недрагоценных металлов в 2025 году подорожали в 2-4 раза.

Памятные монеты, выпускаемые Национальным банком Украины, часто становятся настоящими хитами среди нумизматов. Их стоимость довольно быстро растет.

Финансовый аналитик Алексей Козырев рассказал порталу "Минфин", какие монеты, выпущенные в 2025 году, больше всего выросли в цене.

Среди монет из недрагоценных металлов, которые может позволить себе украинец со средним доходом, лидером стала памятная монета "Чернобыль. Возрождение. Европейский лось". Выпущенная в апреле 2025 года, она сразу же стала чрезвычайно популярной среди коллекционеров, ее цена на нумизматическом рынке стартовала сразу с 1 000 грн, то есть уже почти в семь раз дороже, чем продавал ее Нацбанк в своем интернет-магазине. С лета прошлого года она еще прибавила в цене и сейчас стоит от 1 700 грн и выше, то есть подорожала более чем в 11 раз.

Набор из двух монет по 5 гривень "Жители морских глубин" в сувенирной упаковке имел начальную цену в 447 грн. Стоимость набора к концу 2025 года выросла примерно до 1 900 грн, а на многих аукционных нумизматических площадках этот набор продают за 2 000-2 500 грн, то есть более чем в 4,25-5,8 раза дороже.

Монета "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!" в сувенирной упаковке, номиналом 5 гривень, посвящена деятельности СБУ и ее уникальной спецоперации "Паутина". Первоначальная стоимость монеты в нумизматическом интернет-магазине Нацбанка была небольшой (179 грн), а тираж достаточно значительный - 75 тысяч штук. Но благодаря популярности темы и самой операции среди украинцев, ее цена у коллекционеров сразу поднялась до уровня 750-900 грн, то есть более чем в четыре раза выше первоначальной.

Также в 3-4 раза выросли цены на памятные монеты "Украинский хлопок. БПЛА "Vampire" и набор оборотных памятных монет "Силы безопасности и обороны Украины".

"Практически все украинские монеты из недрагоценных металлов, выпущенные Нацбанком в 2025 году, продемонстрировали рост цены в 2,3−4 раза и более, что можно считать очень достойным результатом для тех, кто инвестировал в них в этом году", - отметил Козырев.

Среди серебряных памятных монет аналитик выделил набор из трех памятных монет "Государственные символы Украины" - при начальной цене более 16 тысяч грн, все предложенные Нацбанком экземпляры были распроданы буквально за 20-40 минут и стали очень востребованными у коллекционеров. Сейчас набор продается по цене около 35 тысяч гривень.

Также популярной стала серебряная монета "Зодиак" - цена на нее выросла как минимум в 2,1 раза - с первоначальных 3 852 грн до более 8 тысяч грн. При этом после роста серебра в конце 2025 года стоимость монеты еще прибавила 1-1,5 тысячи грн.

В декабре 2025 года НБУ выпустил памятную монету, посвященную рождественским обычаям украинцев, – "Дух Рождества". Монета имеет номинал 10 гривен. Она изготовлена из серебра 925 пробы. Элементы отделки – двусторонняя локальная позолота со вставкой бриллианта.

29 декабря регулятор выпустил обновленную памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу. Монета имеет номинал 20 гривень и изготовлена из золота 900 пробы.

