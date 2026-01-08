Пять знаков Зодиака встретят настоящую любовь в 2026-м: названы точные сроки

В списке есть представители знака Овен.

Пять знаков Зодиака получат наибольшие шансы на появление настоящей, глубокой любви в 2026 году. Исследование Tarotoo показало, когда эти события наиболее вероятны, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Эти знаки Зодиака окажутся под сильным влиянием Венеры, Марса и Юпитера – планет, отвечающих за любовь, страсть и удачу. Чтобы определить оптимальные моменты для появления настоящих отношений, аналитики изучили, когда эти планеты будут взаимодействовать с астрологическими домами, связанными с романтической близостью.

Овен

Овны окажутся среди знаков, для которых 2026 год принесет глубокие чувства. Согласно отчету, "Венера будет проходить через 5-й, 7-й и 8-й дома Овна, которые отвечают за новые отношения и романтику, на протяжении 131 дня". В любви этот знак будет ощущать поддержку почти половину года, однако лучшее время для романтических начинаний – летние месяцы. Наиболее благоприятный период для Овнов – с 14 июня по 9 июля.

Козерог

Глубокая любовь ожидает и Козерогов, чему способствует влияние Юпитера, планеты удачи и изобилия, на 7-й дом отношений в течение первой половины года. "Юпитер помогает новым знакомствам и открывает счастливые возможности для этого земного знака в течение 276 дней", – отмечают аналитики. Тем не менее, если Козероги хотят встретить любовь максимально эффективно, стоит обратить внимание на первые недели года: лучший период для романтики – с 1 по 17 января.

Рыбы

Для Рыб 2026 год также обещает значимые романтические события. Венера, планета любви, будет активна в домах, связанных с сердечными делами Рыб, на протяжении 109 дней, обеспечивая наилучшие шансы для новых связей. Юпитер добавит элемент удачи в течение 111 дней, а пик любовной энергии и влечения для Рыб придется на 3–6 марта.

Водолей

Водолеям предстоит встретить глубокую любовь благодаря влиянию Юпитера, который будет находиться в домах, связанных с романтикой, 165 дней. Это почти половина года, открывающая возможности для новых отношений и укрепления существующих. Марс, планета страсти, также сыграет значимую роль – он будет активен в домах любви Водолея 138 дней. Наиболее благоприятный период для романтики для этого знака – с 24 января по 10 февраля.

Стрелец

Стрельцам 2026 год обещает насыщенные эмоции и сильную химию в отношениях. Красная планета будет проходить через 5-й, 7-й и 8-й дома 131 день, создавая множество возможностей для страсти и романтических связей. Согласно отчету, самые подходящие дни для того, чтобы разжечь искру любви, придутся на весну – с 7 по 30 марта.

Напомним, астрологи составили гороскоп на 2026 год для Стрельцов.

Вас также могут заинтересовать новости: