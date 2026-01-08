Цены на нефть неожиданно отреагировали на захват танкеров

Аналитики ожидают, что американская нефть марки WTI упадет ниже 54 долларов за баррель.

Цены на нефть утром 8 января выросли после двух дней подряд снижения. Инвесторы оценили значительный рост запасов топлива в США, а также следили за развитием событий в Венесуэле, сообщает Reuters.

По данным портала Investing, по состоянию на 10:58 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 21 цент - до 60,17 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI торговалась по 56,19 доллара за баррель, подорожав на 20 центов.

Аналитик Fujitomi Securities Мицуру Мураиши отмечает, что снижение цен побудило некоторых трейдеров приобрести фьючерсы, что подтолкнуло цены вверх. В то же время он отмечает, что опасения относительно избытка предложения на рынке сдерживают рост цен.

"Пока рынки следят за развитием событий в Венесуэле, тенденция к снижению, вероятно, пока сохранится", - сказал он, прогнозируя, что цена на американскую нефть марки WTI, вероятно, упадет ниже 54 долларов за баррель.

Между тем, 7 января США задержали в Атлантическом океане два нефтяных танкера, которые работали в Венесуэле. Издание отмечает, что один из них ходил под флагом России.

Reuters со ссылкой на Wall Street Journal отмечает, что президент США Дональд Трамп и его советники планируют взять нефтяную промышленность Венесуэлы под контроль. Американский президент, по данным СМИ, сказал помощникам, что его усилия помогут снизить цену на нефть до 50 долларов за баррель.

Источники издания отмечают, что рассматривается план, по которому США будут осуществлять определенный контроль над государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, включая приобретение и сбыт большей части нефтяной продукции компании.

Reuters напоминает, что 6 января Трамп написал, что Венесуэла передаст США 30-50 миллионов баррелей нефти для продажи.

"Поставка этой нефти в США может уменьшить необходимость сокращать добычу в Венесуэле из-за ограничения хранилищ", - отметили аналитики ING.

Дополнительно стимулировало рост цен снижение запасов нефти в США - крупнейшем в мире потребителе "черного золота". Управление энергетической информации сообщило, что запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 2 января, сократились на 3,8 млн баррелей - до 419,1 млн баррелей.

Операция США в Венесуэле - последние новости

3 января президент США Дональд Трамп подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными. Американский президент фактически признал, что главная цель спецоперации США - установление контроля над нефтью Венесуэлы.

7 января американское правительство анонсировало "немедленное" начало распродажи венесуэльской сырой нефти на мировом рынке. Ожидается, что будет реализовано примерно 30-50 миллионов баррелей.

