Кейт Хадсон показала взрослого сына-красавца (фото)

Парню исполнилось 22 года.

Американская актриса Кейт Хадсон трогательно поздравила с 22-летием старшего сына Райдера, которого родила от рок-музыканта Криса Робинсона

Звезда фильмов "Как избавиться от парня за 10 дней", "Война невест" и "Ножи наголо: Стеклянная луковица" опубликовала в своем Instagram-аккаунте микс фотографий сына, показав подписчикам разные моменты из его жизни. Дополнила пост она такими словами:

"Сегодня 22 года. Веселый, добрый, красивый снаружи и внутри, и почему-то все еще хочет остаться дома после окончания университета. Я приму это как победу. Я так горжусь тем, какой ты есть, Райдер. Быть твоей мамой - это подарок. С днем рождения, Райдер!".

Как известно, Крис Робинсон, музыкант и вокалист группы The Black Crowes, был первым мужем Кейт Хадсон. Пара поженилась в 2000 году и развелась в 2007 году. От этого брака у Кейт родился старший сын Райдер Робинсон

В 2010-х Хадсон была в отношениях с музыкантом Мэттом Беллами, фронтменом группы Muse, с которым она воспитывает общую дочь Рани Беллами-Фудзикаву. Также у Кейт есть сын Бингем Робинсон от музыканта Дэнни Фудзикавы.

