Ядерная гонка стартует в этом году, последний предохранитель исчезнет в феврале, - Reuters

Россия и США не заключили новый договор о сокращении ядерных арсеналов. При этом США опасаются Китая, а Россия – НАТО.

Договор о сокращении стратегических наступательных ядерных вооружений (СНВ), заключенный в 1991 году между США и СССР, истекает 5 февраля текущего года. И нет признаков, что Вашингтон и Москва намерены продлить действие договора, пишет Reuters.

"Последний ядерный договор между США и Россией истекает всего через несколько недель, 5 февраля, и что будет дальше – неизвестно. Обе страны, занятые войной в Украине, не проводили никаких переговоров по следующему договору", – говорится в публикации.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2025 года предложил, чтобы обе стороны еще на 12 месяцев согласились соблюдать лимиты на наступательное ядерное оружие, которые ограничивают количество развернутых ядерных боеголовок 1 550 с каждой стороны. Однако президент США Дональд Трамп до сих пор не дал официального ответа, и западные аналитики по вопросам безопасности разделены во мнениях относительно целесообразности принятия предложения Путина.

Такая неопределенность, утверждается в публикации, позволит России продолжать разработку вооружений за пределами СНВ, в частности крылатую ракету "Буревестник" и торпеду "Посейдон".

Бывший оборонный планировщик США Грег Вивер отметил, что Россия отказывалась с 2023 года принимать взаимные инспекции, которые предоставляли бы Вашингтону гарантии, что Москва и в дальнейшем выполняет договор, подписанный еще лидером СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Джорджем Бушем-старшим.

Согласие с предложением Путина о продлении договора могло бы дать сигнал Китаю, что США не будут наращивать свои стратегические ядерные силы в ответ на быстрорастущий ядерный арсенал Китая.

Россия и Соединенные Штаты имеют 5 459 и 5 177 ядерных боеголовок соответственно, по данным Федерации американских ученых. Вместе это составляет почти 87% всех таких боеголовок в мире.

Однако Китай ускорил свою ядерную программу и сейчас имеет примерно 600 боеголовок. Пентагон оценивает, что к 2030 году их будет более 1 000.

Хотя Трамп заявил, что хочет осуществлять "денуклеаризацию" (ядерное разоружение - УНИАН) как с Россией, так и с Китаем, однако Пекин считает "неразумным и нереалистичным" просить его присоединиться к переговорам по ядерному разоружению со странами, чьи арсеналы значительно больше.

Еще больше осложняя перспективы глобального контроля над вооружениями, Россия заявляет, что ядерные силы членов НАТО – Великобритании и Франции – также должны быть привлечены к переговорам, но эти страны отвергают такую позицию.

Николай Соков, бывший советский и российский переговорщик по вопросам вооружений, заявил, что попытка заключить новый многосторонний ядерный договор в таких условиях будет "почти тупиком" и "займет вечность".

Соков заявил, что одним из вариантов будет разработка преемника – Нового СНВ, который будет включать гибкие ограничения на боеголовки с учетом наращивания ядерной мощи Китая.

Но более быстрым и простым путем было бы для стран сосредоточиться на мерах, направленных на снижение значительного риска "случайной" ядерной войны.

Сейчас, например, только Россия и США имеют круглосуточную горячую линию для использования во время ядерного кризиса, тогда как "ни одна европейская столица, даже штаб-квартира НАТО, не может фактически общаться с Москвой. Отдельной линии нет", – сказал Соков.

"Если стороны одновременно начнут переговоры по контролю над вооружениями, это было бы замечательно. Но мы должны понимать, что следующий договор будет очень, очень сложным... Это займет время. Итак, главный приоритет – снижение рисков и укрепление доверия", – добавил он.

Ядерное оружие в мире

Как сообщал УНИАН, по данным еще от 2011 года США имели большее количество баллистических ракет, боеголовок и пусковых установок, чем Россия. Соединенные Штаты имели 882 развернутые баллистические ракеты наземного, морского и воздушного базирования, Россия – 521. Всего боеголовок на развернутых баллистических ракетах наземного, морского и воздушного базирования в США насчитывалось 1800, в России – 1537.

Всего, по данным Госдепа США и МИД РФ, США имели в своем распоряжении 1124 наземных пусковых установки, пусковыми установками для баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках. При этом подсчитывались как пусковые установки, готовые к запуску ракет, так и те, которые не стоят на постоянном дежурстве. В России таких установок 865.

