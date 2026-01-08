Живописный необитаемый остров в Ирландии ищет двух смотрителей: но есть подвох

Они будут обслуживать туристов на острове с апреля по октябрь – и работа будет "очень интенсивная".

Живописный необитаемый остров Грейт-Блэксет (Great Blasket Island), находящийся недалеко от города Дингл на западе Ирландии, открыл вакансии для двух временных сотрудников для управления местным кафе и гостевыми домиками.

Что требуется от соискателей и в чем подвох

Как пишет The Mirror, управляющие будут отвечать за присмотр за тремя коттеджами для отдыха, их уборку и покраску, встречу и обслуживание посетителей, приготовление чая и кофе, а также за поддержание бесперебойной работы заведений.

"Мы ищем трудолюбивого, ответственного и заслуживающего доверия человека, обладающего отличными навыками общения и инициативностью. Обратите внимание, что это не работа на время отпуска. Сезон может быть ОЧЕНЬ напряженным, и вам придется большую часть дня проводить на ногах", – отмечают авторы объявления.

При этом в описании вакансии подчеркивается, что на острове может быть "ОЧЕНЬ многолюдно", а потому смотрителей ждет "интенсивная" работа, требующая от них понимания того, что ресурсы на Грейт-Бласкет "очень ограничены".

Соискателям следует планировать прибытие на остров в последнюю неделю марта, а сезон продлится с 1 апреля до середины октября, если позволит погода.

При этом потенциальных смотрителей предупреждают, что их выходные дни будут определяться погодой. Например, плохая погода, длящаяся несколько дней, может означать отмену рейсов, в то время как четыре недели солнечной погоды могут снова означать интенсивное время работы.

Однако у этой работы есть и свои преимущества: помимо заработной платы, сотрудники получают питание и проживание, хотя отмечается, что алкоголь и туалетные принадлежности не входят в ежедневные покупки.

Подать заявку можно на сайте.

Чем привлекателен остров Грейт-Бласкет

Остров Грейт-Бласкет является настоящим раем для диких животных и тех, кто жаждет жизни вдали от цивилизации, поскольку на нем нет постоянных жителей.

Остров, обозначенный как "Особая природоохранная зона", простирается примерна на 6,5 километров и занимает более 445 гектаров. Опустевший с 1953 года, остров Грейт-Бласкет когда-то был одним из самых изолированных ирландскоязычных регионов.

Одной из главных достопримечательностей острова является его дикая природа – там можно увидеть несколько видов дельфинов, гигантских акул, серых тюленей и китов. Остров также может похвастаться множеством птиц, включая олушей, тупиков, арктических крачек, кайр и бакланов.

Сколько стоит проживание на острове Грейт-Бласкет

Цены на проживания в котеджах на острове Грейт-Бласкет весной-летом стартуют от 264 евро за ночь, а к осень опускаются до 220 евро за ночь. Однако, судя по информации на популярных сайтах по аренде жилья для туристов, бронировать можно минимум на две ночи.

В эту сумму входит аренда коттеджного домика полностью, с максимальным размещением двух человек. Внутри есть жилая комната на 17 квадратных метров, ванная комната, кухня со всем необходимым, гостиная и камин. Из окон домика обещают невероятные пейзажи на горы и море.

На данный момент в наличие есть свободные домики практически на все дни работы коттеджного городка, кроме июня и отдельных дат в каждом другом месяце.

Отдых в Ирландии – полезные советы туристам

Ранее УНИАН.Туризм писал, что украинцам стоит учесть перед поездкой в Ирландию – от правил въезда до необходимого гардероба и цен.

В свою очередь житель Ирландии житель Ирландии Вик О'Салливан назвал лучшее время для посещения изумрудного острова – он уверяет, что там можно отлично провести время даже холодной и дождливой зимой.

