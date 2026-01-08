Агент миграционной службы США застрелил женщину: люди протестуют, Трамп встал на его защиту

Миннеаполис скорбит после гибели 37-летней местной жительницы от рук агента миграционной службы.

Агент миграционной службы США (ICE) в спорном инциденте застрелил 37-летнюю женщину в американском городе Миннеаполис. Это вызвало бурную реакцию общества. Как сообщило The Independent, президент Дональд Трамп встал на защиту агента, губернатор штата призвал людей сохранять спокойствие, а школы отменили занятия.

Во время инцидента между миграционной службой и Рене Николь Маклин Гуд она пыталась уехать с места происшествия на своем автомобиле, но агент встал на пути и открыл огонь. Он попал женщине в голову, что привело к ее смерти. После этого чиновники штата и местные власти потребовали, чтобы ICE покинула штат. Но министр внутренней безопасности Кристи Ноем заявила, что агенты никуда не уходят.

По ее словам, Министерство внутренней безопасности направило в этот район более 2000 офицеров, это крупнейшая операция по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства в истории. Также Ноем сообщила, что было арестовано более 1500 человек.

Как пишет издание, убийство Маклин Гуд в среду утром в жилом районе к югу от центра города было зафиксировано на видео свидетелями, и к вечеру сотни людей вышли на панихиду, чтобы оплакать ее и призвать общественность сопротивляться иммиграционному контролю.

На видео стрельбы видно, как офицер приближается к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги, требуя от водителя открыть дверь и хватаясь за ручку. Автомобиль тронулся вперед, а другой офицер ICE, стоявший перед ним, достал оружие и сразу же сделал как минимум два выстрела с близкого расстояния.

Из видео непонятно, контактировал ли автомобиль с офицером, и нет никаких признаков того, общалась ли женщина ранее с агентами ICE. После стрельбы внедорожник на большой скорости врезался в два автомобиля, припаркованные на обочине.

Ноем назвала инцидент "актом внутреннего терроризма" против сотрудников ICE, заявив, что водительница попыталась их переехать и протаранить своим автомобилем.

"Наш офицер действовал быстро и оборонительно, выстрелил, чтобы защитить себя и окружающих", - отметила министр.

Президент Дональд Трамп высказал аналогичные обвинения в социальных сетях и защитил работу ICE.

Что известно о погибшей

По данным Politico, 37-летняя Рене Николь Маклин Гуд, мать троих детей, недавно переехала в Миннесоту. Она была гражданкой США, родилась в штате Колорадо. По открытым данным, никогда не фигурировала в делах правоохранительных органов, кроме штрафа за нарушение правил дорожного движения. В соцсетях она описывала себя как поэтессу и писательницу. Во время встречи с агентами ICE она возвращалась домой после того, как отвезла сына в школу.

Нападение на резиденцию вице-президента США

Как сообщал УНИАН, в Цинциннати, штат Огайо, задержали мужчину, который в ночь на 5 января повредил дом вицепрезидента США Джей Ди Венса.

Правоохранители рассказали журналистам, что задержанный предположительно нанес ущерб имуществу, в частности разбил окна снаружи частного дома. После задержания мужчина был взят под стражу полицией Цинциннати. На момент инцидента резиденция была пуста, а вице-президент и его семья не находились в Огайо.

