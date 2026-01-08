Актриса говорит, что ей больше нечего сказать бывшей подруге.

Украинская актриса театра и кино, главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина прокомментировала публичный конфликт со своей коллегой Натальей Денисенко.

В интервью BLIK.ua артистка рассказала о спектакле "Все можливо", в котором играет с бывшим мужем Денисенко и своим другом Андреем Фединчиком. Мишина отметила, что актер, который прошел через войну, операцию на позвоночнике и развод, пережил очень сложный период:

"Думаю, что это вообще сложная ситуация для каждого. Не знаю, что чувствуют внутри наши защитники. Но то, что они меняются, это 100%".

На вопрос, хочет ли Мишина что-то публично сказать Наталье Денисенко, артистка ответила, что ее этот скандал больше не интересует. "Я уже все сказала. Мне это неинтересно", - добавила она.

Напомним, в конце года Денисенко дала большое интервью, в котором заявила, что рассталась с Андреем Фединчиком из-за угасания чувств. Актриса уверяла, что никогда не изменяла ему, а наоборот - хотела сохранить семью.

Сразу после этого ее бывшая подруга и кума Ксения Мишина выступила с эмоциональным заявлением, в котором обвинила Денисенко во лжи, призвав не верить ей. Кроме того, Мишина извинилась перед Фединчиком за то, что от него скрывали правду.

Сам актер впоследствии также дал интервью, заявив, что Денисенко изменила ему, когда они еще были в отношениях.

