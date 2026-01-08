Как проверить, можно ли перевестись в другую часть: в Минобороны объяснили алгоритм действий

Тест на сайте "Армия+" помогает военнослужащим не тратить время на рапорт, который не может быть согласован.

На сайте "Армия+" обновили онлайн-тест, который поможет военнослужащим проверить возможность смены места службы еще до подачи рапорта.

Как сообщает Министерство обороны Украины, тест учитывает действующие правила и охватывает как переводы между частями Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, так и межведомственные - между ВСУ и НГУ.

"Тест позволяет еще до подачи рапорта оценить реальные шансы на перевод, выяснить возможные ограничения и понять дальнейший алгоритм действий", - подчеркнули в министерстве.

Видео дня

Так, для того, чтобы получить результат, достаточно ответить на несколько простых вопросов. Если перевод возможен, тест подскажет дальнейшие шаги, а если нет, то объяснит причину.

"Обновленный тест помогает военнослужащим не тратить время на рапорт, который не может быть согласован, предоставляя четкие и персонализированные рекомендации", - отмечается в сообщении.

Пройти тест можно на сайте "Армия+" в разделе полезных материалов об изменении места службы. Кроме того, вместе с тестом в "Армия+" обновили и видеоинструкции. Они пошагово объясняют процесс подачи рапорта и содержат советы, как избежать отказа из-за ошибок в документах.

Другие обновления для военнообязанных

Как сообщал УНИАН, в приложении "Резерв+" заработали уведомления военнообязанных об отправке бумажной повестки через "Укрпочту".

В Минобороны пояснили, что это поможет военнообязанным быть в курсе, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма.

Вас также могут заинтересовать новости: