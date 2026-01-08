Худший показатель за 12 лет: эксперт дала неутешительный прогноз по подсолнечнику

Второй год подряд погода настроена враждебно против отечественных аграриев.

Погода крайне негативно влияет на формирование урожайности украинского подсолнечника второй сезон подряд. Урожайность культуры упадет до уровня 2014 года, прогнозирует аналитик масличного рынка Светлана Купреева для UkrAgroConsult.

Она отмечает, что новый прогноз перечеркивает предыдущие оценки. Увеличение посевной площади подсолнечника в текущем маркетинговом году, который длится с июля 2025 по июнь 2026 года, изначально позволяло рисовать оптимистичный сценарий и ожидать увеличения урожая.

Экспорт подсолнечника за первые четыре месяца сезона составляет 12 тысяч тонн. Это - самый низкий уровень за последние два десятилетия. Однако в этом нет ничего плохого, поскольку почти весь урожай перерабатывается внутри страны на продукцию с добавленной стоимостью, в частности подсолнечное масло.

В то же время показатели экспорта масла держатся на низких уровнях из-за задержек в сборе урожая и сдерживания продаж подсолнечника украинскими аграриями. В декабре добавились массированные обстрелы российскими оккупантами логистической инфраструктуры, что привело к снижению экспортного потенциала.

Таким образом, за четыре месяца Украина экспортировала примерно 1,3 млн тонн подсолнечного масла, тогда как обычный для последних лет уровень составляет 2 млн тонн.

В сегменте подсолнечного шрота ситуация аналогична – низкие темпы экспорта и снижение потенциала всего сезона.

Аналитик предупреждает, что этот прогноз – базовый сценарий развития событий, который может ухудшиться из-за военных действий. При сохранении динамики обстрелов врагом инфраструктуры экспорт может дополнительно сократиться, а вместе с тем сократятся инвестиции в технологии, урожайность и ресурсы, что будет иметь долгосрочные последствия для агросектора Украины.

Главные вызовы для масличной отрасли Украины в 2026 году

По оценкам исполнительного директора ПУСК Александра Буюкли, по объемам производства подсолнечного масла Россия опережает Украину. Это произошло из-за временной оккупации больших площадей, где активно культивировали подсолнечник. Сейчас его безоговорочно воруют оккупанты и отправляют на переработку.

Поэтому с целью сместить Украину с позиции мирового лидера по экспорту подсолнечного масла, Россия пытается целенаправленно уничтожить его производство. Сейчас масло и подсолнечный шрот приносят более 15% валютной выручки и обеспечивают около 20% товарного экспорта Украины.

