Правоохранители стреляли в воздух, чтобы разогнать протестующих.

Правоохранители начали массовые задержания на улицах Махачкалы (столица Республики Дагестан, РФ), где проходят массовые протесты против мобилизации.

Об этом сообщает правозащитная организация "ОВД-Инфо".

"В Махачкале очень жесткие задержания на акции против мобилизации. У одной из задержанных ребенку месяц от роду. … Очевидцы митинга в Махачкале рассказывают, что полицейские использовали электрошокеры и перцовки, крутили людей и с особой жестокостью отпихивали женщин", – пишет "ОВД-Инфо".

Видео дня

Telegram-канал "Утро Дагестан" опубликовал многочисленные сообщения от подписчиков, из которых следует, что принимавших участие в протесте женщин хватали, били дубинками.

Также сообщают, что правоохранители стреляли в воздух, чтобы разогнать протестующих.

Многочисленные эпизоды избиение и силовых задержаний мужчин попали на видео.

В настоящее время нет информации о возможном числе задержанных и их местонахождении. Протестующие обращаются за помощью к правозащитникам, чтобы добиться освобождения задержанных.

В соцсетях начали делиться фотографиями правоохранителей, принимавших участие в силовом разгоне акции протеста, с целью их идентификации.

Протесты в России против мобилизации

Потеряв на войне против Украины более 50 тысяч военных только убитыми Россия объявила о частичной мобилизации. По информации Генштаба ВСУ, новоприбывших по мобилизации военнослужащих российские оккупанты без подготовки направляют в свои подразделения на линии соприкосновения.

Как сообщают российские СМИ, для кровавой войны против Украины хотят привлечь более миллиона человек. Повестки раздают без разбора, в том числе – ночью, вопреки обещаниям руководства страны призывать только военных из резерва.

После объявления мобилизации россияне начали массово покидать страну, популярные направления – Грузия, Армения, Казахстан.

Также в стране впервые с весны начали выходить на акции протеста – против мобилизации и войны. В частности, митинги по всей стране были анонсированы заранее на 24 сентября. Но они не стали массовыми, в 33 городах РФ в эту субботу задержали почти 800 протестующих.

В воскресенье массовые акции протеста начались в Дагестане, где организаторы заявили о намерениях протестовать до ночи и ночью. Они сопровождаются ожесточенными столкновениями протестующих с правоохранителями.

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