Ученые обнаружили 'рекордный' астероид размером с 8 футбольных полей: угрожает ли он Земле

Объект состоит из прочного материала, который не дает ему распасться.

Ученые открыли "рекордный" астероид, размеры которого почти равны восьми футбольным полям. Объект, известный под названием 2025 MN45, отличается не только габаритами, но и скоростью вращения – это самый быстрый вращающийся астероид среди всех известных объектов размером более 500 метров, пишет The Independent.

Отмечается, что ширина астероида составляет около 710 метров. Полный оборот вокруг собственной оси он совершает всего за 1,88 минуты, двигаясь по Солнечной системе в пределах главного пояса астероидов.

"Главный пояс астероидов расположен на расстоянии почти 300 миллионов миль от Земли и содержит миллионы астероидов разных размеров – от небольших обломков до объектов шириной более 500 километров. Все астероиды вращаются или хаотично "перекидываются" во время движения по орбите, однако скорость этого вращения различается. На нее влияют такие факторы, как солнечное тепло, столкновения с другими астероидами и внутренняя структура самих тел", – говорится в статье.

Чрезвычайно быстрое вращение 2025 MN45 подсказало астрономам, что он состоит из прочного материала, который не дает этому объекту распасться. Большинство астероидов, сформированных из более мелких обломков, удерживаются только силой гравитации и не выдержали бы такой скорости.

"Для объектов в главном поясе астероидов предельная скорость вращения, при которой они не разрушаются, составляет 2,2 часа. Астероиды, вращающиеся быстрее, должны иметь чрезвычайно прочную структуру, чтобы оставаться целыми. Чем быстрее астероид вращается выше этого порога и чем он больше, тем прочнее должен быть материал, из которого он состоит", - пояснили ученые.

Астероид 2025 MN45, пишет The Independent, стал одним из почти 2 тысяч объектов, открытых благодаря данным Национального научного фонда США и Министерства энергетики США, собранным с помощью обсерватории Vera C. Rubin в Чили, оснащенной крупнейшей в мире камерой.

Наблюдения продолжались в течение семи дней в апреле и мае прошлого года в рамках программы First Look. Среди примерно 1900 вновь обнаруженных астероидов исследователи идентифицировали 16 сверхбыстрых вращающихся и три ультрабыстрых астероида. Сверхбыстрые совершают оборот от 13 минут до 2,2 часа, а сверхбыстрые – менее чем за пять минут. К последним относится и 2025 MN45.

Все 19 таких астероидов имеют длину, превышающую размеры футбольного поля. Большинство быстровращающихся астероидов, известных ученым, относятся к околоземным объектам – они проходят на расстоянии до 30 миллионов миль от орбиты Земли, то есть примерно трети расстояния между нашей планетой и Солнцем.

Объекты, приближающиеся к орбите Земли на расстояние менее 4,6 миллиона миль, считаются потенциально опасными. Впрочем, по данным NASA, вероятность столкновения с астероидом, способным вызвать масштабные разрушения, в течение ближайших 100 лет крайне низка.

В главном поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером, быстровращающиеся объекты встречаются реже, поскольку их сложнее наблюдать.

Почти все обнаруженные астероиды принадлежат именно к главному поясу, что, по словам исследователей, свидетельствует о возможности обсерватории Rubin фиксировать объекты на значительно больших расстояниях, чем раньше.

"Как показывает это исследование, даже на раннем этапе работы Rubin уже позволяет нам изучать популяцию относительно малых, но чрезвычайно быстровращающихся астероидов главного пояса, которые ранее были недостижимы", – отметила астроном NSF NOIRLab Сара Гринстрит.

