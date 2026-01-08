Как часто на самом деле нужно стирать постельное белье: важные советы

Отмечается, что постель может накапливать не только грязь, но и бактерии с грибками.

Стирка постельного белья раз в неделю поможет сохранить чистоту в спальне. Во время сна на постельном белье скапливаются грязь, жир, пот и отмершие клетки кожи, а также могут накапливаться бактерии, грибки и пылевые клещи.

Издание Health выяснило, как часто стирать постельное белье.

Исследователи не определили точную частоту стирки постельного белья. Тем не менее, поскольку оно очень быстро загрязняется, рекомендуется стирать его каждую неделю. Максимум, вы должны стирать постельное белье каждые две недели.

Видео дня

Каждый день человек теряет около 1/2 чайной ложки (1,5 грамма) отмерших клеток кожи, и большая часть из них остается в постели. Микроскопические организмы, называемые пылевыми клещами, любят питаться отмершими клетками кожи. Они размножаются в постельном белье и могут усугубить аллергию и астму. Грязь и влага от пота, жира и других телесных жидкостей на простынях также могут создать идеальную среду для роста бактерий и грибков.

На наволочках также скапливаются остатки средств для волос, бактерии, вызывающие акне, и жир с лица. Если вы используете много средств для волос или у вас чувствительная кожа, склонная к акне, попробуйте менять наволочки примерно два раза в неделю или переворачивать подушку на другую сторону в середине недели.

Пододеяльники и одеяла нужно стирать примерно раз в месяц, так как на них не скапливается большая часть грязи, жира и клеток кожи.

Что влияет на частоту смены постельного белья

Возможно, придется менять постельное белье чаще из-за:

аллергии - еженедельная стирка постельного белья помогает удалить пылевых клещей, вызывающих аллергические симптомы;

болезни - вирусы и бактерии могут оставаться на постельном белье в течение нескольких дней или недель. Вы должны менять постельное белье сразу после выздоровления или как только вы испачкали постель биологическими жидкостями;

кожных инфекций - заразные грибковые и бактериальные инфекции могут оставаться на ткани. Если у вас кожная инфекция, меняйте постельное белье чаще, чтобы уменьшить распространение микробов;7

пота - если вы регулярно потеете во время сна, попробуйте менять постельное белье каждые несколько дней, чтобы предотвратить накопление бактерий;

сна без одежды - если вы спите без одежды, вам может понадобиться менять постельное белье чаще. Находясь обнаженным, вы переносите на постельное белье больше жидкостей организма и болезнетворных бактерий;

домашних животных - животные оставляют на постельном белье перхоть, шерсть и грязь, поэтому его может потребоваться стирать еженедельно или раз в две недели, чтобы избавиться от пылевых клещей, грязи и бактерий.

косметики - масла для тела, жирные лосьоны или средства для волос могут впитываться в простыни, из-за чего их необходимо стирать не реже одного раза в неделю.

Что будет, если долго не стирать постельное

Если вы не стираете постельное белье, вы рискуете превратить свою кровать в среду, полную бактерий, грибков и пылевых клещей. Это может привести к таким проблемам:

аллергия - пылевые клещи могут вызывать астму и симптомы аллергии, такие как чихание, зуд и кашель;

бактериальные кожные инфекции - бактерии, такие как Staphylococcus aureus, размножаются в теплых и влажных средах, как грязное постельное белье. Это может привести к кожным инфекциям;

акне и раздражение кожи - грязь, жир, средства по уходу за волосами и бактерии на грязных простынях могут забивать поры, приводя к появлению акне и сыпи;

грибковые инфекции - на простынях может расти плесень под названием Aspergillus, которая опасна для людей с ослабленным иммунитетом;

неприятный запах и пятна на простынях - бактерии, пот, жир и грязь, которые накапливаются на простынях, могут привести к появлению неприятного запаха и пожелтению.

Ранее УНИАН писал, как стирать полотенца, чтобы они были пушистыми и мягкими.

Вас также могут заинтересовать новости: