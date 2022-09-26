В России уже было выдано много десятков тысяч призывных документов.

Россия может отправить на линию фронта в войне против Украины мобилизованных с минимальной военной подготовкой.

Как сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, на военные базы начала прибывать первая часть мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации в России.

В частности, уже было выдано много десятков тысяч призывных документов.

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"Россия теперь столкнется с административными и материально-техническими проблемами для обеспечения подготовки войск. В отличие от большинства армий Запада, российские командиры обеспечивают начальную подготовку для солдат на низком уровне в рамках определенных оперативных подразделений, а не в специализированных учебных заведениях", - отмечает разведка.

"Обычно, один батальон в составе каждой российской бригады будет оставаться в гарнизоне, если два других развернуты, и может заниматься подготовкой кадровых инструкторов для тренировки новых рекрутов или резервистов. Однако, Россия развернула многие из этих третьих батальонов в Украине", - сказано в сообщении.

При этом, многие из мобилизованных не имели никакого военного опыта на протяжении нескольких лет.

"Нехватка военных инструкторов и спешка, с которой Россия начала мобилизацию, позволяет предположить, что многие из этих призванных военных будут отправлены на линию фронта с минимальным соответствующей подготовкой. Они, вероятно, будут нести высокий уровень потерь", - заключают в британской разведке.

Мобилизация в России: что известно

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Президент Украины Зеленский подчеркнул, что преступная мобилизация, объявленная в России,– это не только продолжение страданий украинцев, а это и удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа, Сибири.