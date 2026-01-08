В Одессе может появиться бюст Трампа вместо Пушкина

Соответствующее предложение появилось сегодня на сайте, где одесситы публикуют петиции.

В Одессе памятник русскому поэту Александру Пушкину, находящийся в центре города, предлагают заменить на бюст президента США Дональда Трампа.

Соответствующая петиция размещена 8 января на сайте "Социально активный гражданин", где горожане публикуют петиции со своими предложениями.

В частности, обращение к органам местного самоуправления с предложением рассмотреть вопрос о замене бюста Пушкина разместил мужчина по имени Тимур Вендин. Он считает, что в условиях переосмысления исторических и культурных символов в городе и стране общественные пространства могут отражать не только историческое наследие, но и актуальные ценности, дискуссии и культурные процессы.

По его мнению, Трамп является одной из самых заметных фигур мировой политики XXI века, оказавшей значительное влияние на международные отношения и глобальную повестку дня.

"Установка его бюста может рассматриваться как современное артвыражение и повод для публичной дискуссии. При этом предлагается не уничтожение культурного наследия, а перенос бюста Пушкина в музейное или специализированное культурное пространство с целью его сохранения в соответствующем историческом контексте", - говорится в петиции.

Вендин предлагает рассмотреть возможность демонтажа бюста Пушкина, вынести указанный вопрос на общественное обсуждение и т.д.

Он просит городские власти обеспечить прозрачность и законность процесса принятия решения с учетом мнений жителей города.

Дата окончания сбора подписей - 8 апреля 2026 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в конце октября 2025 года коммунальщики закрыли монумент Пушкину деревянными щитами. Сейчас он визуально недоступен.

Памятник Пушкину в Одессе: что о нем известно

Памятник Пушкину – это бронзовый бюст с фонтаном, расположенный на Приморском бульваре, недалеко от здания мэрии. Открытие памятника, который был возведен на средства местных властей и пожертвований одесситов, состоялось в апреле 1889 года. После полномасштабного вторжения РФ прозвучали заявления о том, что памятник необходимо демонтировать, поскольку он является символом российского имперского наследия и подпадает под закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине". Тогдашний мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса монумента, он настаивал, что памятник является частью истории города и расположен на территории, внесенной в список ЮНЕСКО.

В 2024 году стало известно о распоряжении начальника Одесской ОВА Олега Кипера о том, что в Одессе необходимо демонтировать 19 памятников и памятных знаков, среди которых – бюст Пушкина.

В конце 2024 года горсовет поддержал выделение средств на проектирование работ по демонтажу ряда памятников с имперской символикой.

Переименование сквера в Чернигове в честь Трампа

В прошлом году в Чернигове депутаты городского совета решили переименовать сквер "Сказка" в честь президента США Дональда Трампа. Городские власти объяснили переименование желанием "почтить выдающихся политических лидеров современности" и привлечь международное внимание к восстановлению Чернигова.

Также избранники планировали обратиться к президенту США и его семье, чтобы пригласить президентскую семью в город.

