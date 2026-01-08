Le Monde: Дмитриев внезапно 'засветился' в Париже, он посетил посольство США

Кирилла Дмитриева видели во французской столице сразу после встречи "коалиции желающих", но Елисейский дворец отрицает какие-либо контакты.

Представителя России на мирных переговорах Кирилла Дмитриева заметили в Париже 7 января, на следующий день после встречи лидеров стран так называемой "коалиции желающих". Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного собеседника.

По данным издания, Дмитриева видели на улице Фобур-Сен-Оноре, недалеко от Елисейского дворца. В то же время администрация президента Франции опровергла, что представитель Кремля посещал Елисейский дворец после международной встречи, в которой участвовали спецпредставитель США Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Собеседник Le Monde утверждает, что в Париже Дмитриева принимали в посольстве Соединенных Штатов, которое расположено рядом с президентской резиденцией Франции.

Видео дня

Официальных комментариев со стороны США или России о возможном содержании контактов пока не поступало.

Саммит в Париже - что известно

Напомним, за день до визита Дмитриева, 6 января, в Париже состоялась встреча лидеров стран "коалиции желающих" с участием Владимира Зеленского и представителей администрации президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Участники обнародовали Парижскую декларацию о намерении предоставить надежные гарантии безопасности для прочного и длительного мира в Украине. "Коалиция желающих" согласилась участвовать в предложенном США механизме мониторинга и верификации прекращения огня, если это будет достигнуто на переговорах между Украиной и Россией. Также согласовано создать многонациональные силы для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: