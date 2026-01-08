Захваченный США танкер оказался собственностью российской компании, - FT и BBC

Судно из "теневого флота" с конца декабря принадлежит фирме из Рязанской области, связанной с бизнесменом Ильей Бугаем.

Нефтяной танкер "Белла 1" (после переименования – "Маринера"), который 7 января был захвачен американскими военными, с конца декабря находится в собственности российской компании "Буревестмарин", зарегистрированной в Рязанской области. Об этом сообщают Financial Times и "Русская служба Би-би-си".

По данным FT, компанию "Буревестмарин" основал в июле 2025 года российский бизнесмен Илья Бугай. Как пишет "Новая газета Европа" со ссылкой на ЕГРЮЛ, Бугай в настоящее время проживает в Москве, в 2008 году окончил Крымский федеральный университет, а компания публиковала вакансии, связанные с морскими перевозками.

Кроме того, с 2018 года Бугай занимает должность генерального директора компании "Руснефтехимторг", торгующей нефтепродуктами. В 2020 году ее выручка составляла около 4 млрд рублей, однако впоследствии резко сократилась, а в 2024 году компания зафиксировала убытки.

Видео дня

Задержание танкеров "теневого флота"

7 января американские военные задержали два танкера "теневого флота" – "Беллу 1" и "Софию". Оба судна находятся под санкциями Минфина США из-за перевозки подсанкционной иранской, венесуэльской и российской нефти.

В конце декабря Береговая охрана США пыталась задержать "Беллу 1" в Карибском море, когда судно под панамским флагом направлялось в Венесуэлу. Экипаж, в состав которого входили граждане России, Украины и Индии, отказался подчиниться требованиям и изменил курс. Во время преследования члены экипажа нарисовали на борту флаг России, а впоследствии судно было переименовано в "Маринера" и внесено в Российский морской регистр судоходства.

Вице-президент США Джей Ди Венс после захвата заявил, что речь идет о "фальшивом российском танкере", который пытался выдать себя за российское судно, чтобы обойти санкционный режим.

После инцидента Минтранс РФ сообщил, что "Белла 1" получила временное разрешение на плавание под российским флагом, и заявил о нарушении международного морского права со стороны США.

Вас также могут заинтересовать новости: