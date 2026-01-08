Снегопады и метели: украинцев предупредили о сложных погодных условиях 9 января (карта)

Метели накроют большинство областей страны.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о сложных погодных условиях в пятницу, 9 января. Значительный снег и метели: ожидаются ночью и утром в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях.

Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, значительные дожди с мокрым снегом ожидаются в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

"Штормовой ветер (15-20 м/с) и метели: покроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области", - говорится в сообщении.

Также ожидается гололедица на дорогах большинства областей Украины, будет очень скользко – объявлен I уровень опасности.

"Водители и пешеходы, будьте максимально внимательны! Из-за сильного ветра и гололеда ситуация на дорогах может быть критической. Планируйте свои поездки заранее. А лучше, по возможности, никуда не выезжайте!" – предупредили в ГСЧС.

Затруднение движения из-за погоды

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, из-за снега и гололеда в Украине в ряде регионов затруднено движение на дорогах. Спасатели помогают гражданам.

В частности, в Ровенской области из-за непогоды на трассе Киев-Чоп освобождали автомобили из снежных заносов. Во Львовской области, в Стрыйском районе, помогли медикам добраться до больного в поселке Славское. Там "скорая" не могла самостоятельно преодолеть крутой подъем из-за скользкой дороги.

Подразделения ГСЧС работают в круглосуточном режиме и готовы реагировать на чрезвычайные ситуации и призывают граждан не отправляться без необходимости в дальние поездки.

