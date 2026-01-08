У побережья Турции дрон атаковал нефтяной танкер, направлявшийся в Россию, - СМИ

Танкер получил повреждения в результате атаки. В частности, поражена верхняя часть судна, хотя ни один член экипажа не пострадал.

У черноморского побережья турецкой провинции Кастамону беспилотник атаковал нефтяной танкер Elbus, направлявшийся в российский порт Новороссийск.

Об этом сообщает турецкое издание Ortadoğu. По данным издания, инцидент произошел примерно в 50 км от района Абана в провинции Кастамону. Под удар беспилотника попал танкер, который шел под флагом Палау.

Отмечается, что танкер получил повреждения в результате атаки. В частности, была поражена верхняя часть судна, но ни один член экипажа не пострадал.

Видео дня

После экстренного вызова с корабля на место происшествия были направлены команды Береговой охраны. Поврежденный танкер буксируют в порт Инеболу для детального осмотра и принятия мер безопасности. Техническое расследование в порту выяснит источник нападения и масштабы повреждений.

Издание также сообщило, что хотя официальных заявлений об источнике инцидента не было сделано, морские органы внимательно следят за характером нападения и безопасностью в регионе.

В то же время, "Милитарный" отмечает, что судно направлялось в российский порт Новороссийск, где должно было загрузиться нефтью.

Данные системы автоматической идентификации (AIS) показывают, что танкер Elbus после атаки резко изменил курс и повернул в сторону турецкого побережья.

По словам экспертов, Elbus построили в 2005 году. Он предназначен для перевозки больших объемов сырой нефти. Его длина почти 275 м, а ширина 48 мм. Полная грузоподъемность судна (дедвейт) - почти 160 тыс. тонн.

Удары по ассосиатским танкерам

Как сообщал УНИАН, в середине декабря Служба безопасности Украины провела беспрецедентную морскую спецоперацию на расстоянии более 2 тыс. км от территории нашего государства.

По результатам многоэтапных мероприятий в нейтральных водах Средиземного моря дроны поразили танкер так называемого "теневого флота" России QENDIL. РФ использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, которые шли на войну против Украины. В результате атаки танкер QENDIL получил критические повреждения и теперь не может использоваться по назначению.

Вас также могут заинтересовать новости: