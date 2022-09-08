Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих россиян несколько недель назад.

Россиянам начали массово отказывать во въезде на территорию Грузии, ставшую одним из самых популярных направлений для мигрантов из страны-агрессора после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Об этом пишет "Агентство".

Как рассказал изданию директор общественной организации Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев, Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих россиян несколько недель назад. Если до этого число отказов в пересечении границы было невелико, то теперь, по данным Free Russia Foundation, на границе разворачивают по несколько десятков россиян в день.

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"Не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие контракта на аренду жилья. Если нет документа на проживание, ВНЖ, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан", – говорит Куроптев.

При этом он уточнил, что среди тех, кому отказали во въезде в последнее время, есть активисты, журналисты и юристы, которые живут в Грузии или ехали в страну из России из-за угроз безопасности.

Также издание отмечает, что с отказами во въезде сталкиваются и те, кто автотранспортом едет в Грузию из Турции. В конце августа генеральное консульство России в турецком городе Трабзон сообщило о том, что такие случае стали фиксироваться почти ежедневно. С отказами, в частности, столкнулись жители Северо-Кавказского федерального округа и оккупированного Крыма с российскими паспортами.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что четыре страны-члена Европейского союза, граничащие с Россией – Эстония, Литва, Латвия и Польша – закроют въезд для граждан РФ с шенгенскими визами с 19 сентября 2022 года.