Трамп заигрывает с Путиным, но ведет двойную игру, - NYT

Политика Дональда Трампа в отношении Кремля все больше напоминает игру на двух противоположных полях.

Президент США Дональд Трамп декларирует стремление к "стратегической стабильности с Россией", но на практике его действия все чаще приводят к обострению отношений с Москвой. Яркий пример – захват американскими военными нефтяного танкера под российским флагом в Северной Атлантике, что стало одной из самых провокационных операций против РФ за время второго срока Трампа, пишет The New York Times.

Официально в Вашингтоне заявили, что действовали в рамках блокады экспорта венесуэльской нефти и назвали судно "безгосударственным". В Москве же это восприняли как откровенное оскорбление. Российский депутат Леонид Слуцкий назвал инцидент "пиратством XXI века".

Как отмечает издание, Трамп пытается совместить несовместимое – личные договоренности с Владимиром Путиным и демонстрацию глобального военного превосходства США. Директор Института Кеннана Майкл Киммедж говорит:

"Кажется, он создает для Путина гораздо больше проблем, чем решает".

Несмотря на переговоры с Кремлем, Трамп не пошел на уступки по Украине: США продолжают делиться разведданными с Киевом, а Европа на фоне американо-европейских споров только наращивает собственные оборонные расходы – что для Москвы является негативным сигналом.

Особенно жесткой остается линия Вашингтона в Западном полушарии. США открыто противостоят российскому влиянию в Венесуэле, давят на ее власти и бьют по "теневому флоту", которым страны под санкциями продают нефть. Захват танкера под российским флагом стал символом этой стратегии.

В Кремле отреагировали сдержанно – без угроз и резких заявлений Путина. Аналитики считают, что Москва сознательно снижает градус, чтобы не закрывать дверь для потенциальной сделки с Трампом по Украине. В то же время инцидент обнажил ограниченные возможности России влиять на ситуацию силовыми методами.

"Россия не может полагаться исключительно на принуждение. В этом и заключается ее главное противоречие – и Трамп, возможно, только делает его более очевидным", – подытожил Киммедж.

Захват российского танкера

Как сообщал УНИАН, США планируют передать суду членов экипажа российского танкера Marinera. Экипаж судна теперь подлежит уголовному преследованию за любое нарушение федерального закона, и они будут доставлены в США для такого преследования, говорят в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что на фоне захвата танкеров у Трампа сохранятся открытые и честные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином.

