Россияне нанесли удар по кафе в центре Херсона: есть погибшие и раненые

Сегодня, 8 января, российские военные нанесли удар по кафе в центре Херсона, погибли два человека, еще трое получили ранения.

Как сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, около 12:20 военные РФ из артиллерии поразили одно из помещений кафе.

По предварительным данным, два человека погибли, еще трое получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других пострадавших.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как уточнил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, оккупанты атаковали центральную часть Херсона. Трое раненых жителей города сейчас находятся в больнице, где получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, чиновник рассказал, что ориентировочно в 11:00 россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль на трассе вблизи села Тараса Шевченко Бериславской общины. В результате сброса взрывчатки с БПЛА погиб мужчина, 1962 года рождения. Также в больницу доставили 64-летнего местного жителя. Он получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения лица и ноги.

Удар по пункту выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области

На днях российская оккупационная армия нанесла удар беспилотниками по пункту выдачи гуманитарной помощи на территории Дарьевской общины в Херсонской области. На помещение захватчики направили как минимум три дрона в тот момент, когда местные жители получали вещи первой необходимости. В результате удара погиб 64-летний мужчина, ранения получили 79-летняя женщина и 71-летний мужчина – у людей взрывные травмы и осколочные ранения.

