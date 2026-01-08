Из-за метели на дорогах Украины вводят ограничения для транспорта: где худшая ситуация

В Украине из-за сложных погодных условий ограничили движение на дорогах в Ривненской и Житомирской областях. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.
По его словам, в Ривненской области на автодороге М-06 временно ограничено движение для грузовиков. Также ограничивается движение на М-06 в Житомирской области в сторону Ривне.
Вице-премьер предупредил, что дополнительно во Львовской области также может быть ограничено движение в сторону Ривненской области по М-06.
При этом непогода движется через Ривненскую, Хмельницкую, Винницкую, Черновицкую области, а далее - Киевскую.
"Работа продолжается круглосуточно. Если есть возможность - лучше воздержаться от дальних поездок без острой необходимости", - подчеркнул Кулеба.
Чтобы обеспечить проезд, на дорогах работают более 970 единиц техники и более тысячи человек.
Также из-за значительного ухудшения погоды на автодорогах государственного значения вводится временное ограничение движения в Волынской области для грузовиков и крупногабаритного транспорта.
Агентство восстановления отмечает, что ограничение вводится на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-22 Устилуг - Луцк - Ровно от км 94 до км 130.
Ограничение пока не распространяется на:
- транспорт аварийных служб и транспортные средства, привлеченные к ликвидации последствий стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций;
- транспортные средства дорожных организаций и предприятий, выполняющих работы по заказу Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области;
- транспортные средства, обеспечивающие военные нужды, а также кареты скорой медицинской помощи.
Непогода в Украине - последние новости
8 января из-за снега и гололеда в Украине в ряде регионов было затруднено движение на дорогах. По данным Национальной полиции Украины, с начала суток и до 09:00 было получено 128 вызовов о ДТП, из которых 29 вызовов с пострадавшими, есть травмированные.
Также сильные снегопады вызвали задержки поездов на западном направлении. "Укрзализныця" тогда отметила, что на западной Украине наблюдаются сложные для движения погодные условия.