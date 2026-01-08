Из-за метели на дорогах Украины вводят ограничения для транспорта: где худшая ситуация

Украинцев призывают воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости.

В Украине из-за сложных погодных условий ограничили движение на дорогах в Ривненской и Житомирской областях. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

По его словам, в Ривненской области на автодороге М-06 временно ограничено движение для грузовиков. Также ограничивается движение на М-06 в Житомирской области в сторону Ривне.

Вице-премьер предупредил, что дополнительно во Львовской области также может быть ограничено движение в сторону Ривненской области по М-06.

При этом непогода движется через Ривненскую, Хмельницкую, Винницкую, Черновицкую области, а далее - Киевскую.

"Работа продолжается круглосуточно. Если есть возможность - лучше воздержаться от дальних поездок без острой необходимости", - подчеркнул Кулеба.

Чтобы обеспечить проезд, на дорогах работают более 970 единиц техники и более тысячи человек.

Также из-за значительного ухудшения погоды на автодорогах государственного значения вводится временное ограничение движения в Волынской области для грузовиков и крупногабаритного транспорта.

Агентство восстановления отмечает, что ограничение вводится на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-22 Устилуг - Луцк - Ровно от км 94 до км 130.

Ограничение пока не распространяется на:

транспорт аварийных служб и транспортные средства, привлеченные к ликвидации последствий стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций;

транспортные средства дорожных организаций и предприятий, выполняющих работы по заказу Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области;

транспортные средства, обеспечивающие военные нужды, а также кареты скорой медицинской помощи.

Непогода в Украине - последние новости

8 января из-за снега и гололеда в Украине в ряде регионов было затруднено движение на дорогах. По данным Национальной полиции Украины, с начала суток и до 09:00 было получено 128 вызовов о ДТП, из которых 29 вызовов с пострадавшими, есть травмированные.

Также сильные снегопады вызвали задержки поездов на западном направлении. "Укрзализныця" тогда отметила, что на западной Украине наблюдаются сложные для движения погодные условия.

