Великобритания отправит Украине 13 систем ПВО Raven и два прототипа Gravehawk, - Defence Journal

Великобритания подтвердила поставку Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и двух прототипов систем Gravehawk. Вскоре должно прибыть еще несколько единиц Gravehawk. Об этом сообщает UK Defence Journal.

В частности, Министерство обороны страны заявило, что системы Raven уже находятся на вооружении Украины.

Министр по делам ветеранов Эл Карнс рассказал, что "13 систем противовоздушной обороны RAVEN уже переданы Украине, что дает украинским подразделениям возможность быстро защищаться от российских воздушных угроз".

Отмечается, что система разработана для обеспечения защиты на ближнем расстоянии от беспилотников, самолетов и вертолетов, действующих вблизи линии фронта.

В издании пояснили, что Raven – это специализированное решение для противовоздушной обороны, разработанное специально для Украины и профинансированное Великобританией. Оно адаптирует ракету AIM-132 ASRAAM Королевских ВВС для запуска с земли. Их преимущество в высокой скорости развертывания, что позволяет украинским воинам оперативно реагировать на угрозы, хотя система имеет ограниченные возможности для перехвата крылатых ракет. Великобритания отметила эту систему как пример ускоренных инноваций, обусловленных требованиями поля боя.

Кроме того, Министерство обороны подтвердило прогресс в реализации программы Gravehawk. "На данный момент в Украину поставлено два прототипа систем противовоздушной обороны Gravehawk", – сказал Карнс.

Согласно контракту, в целом предусмотрена передача еще 15 систем. Карнс заверил, что первая партия из этого количества будет поставлена в ближайшее время. В частности, Gravehawk предназначен для усиления защиты критической инфраструктуры от дальнобойных ударов России.

"Gravehawk" – это совместная система, финансируемая Великобританией и Данией, которая использует существующие украинские ракеты класса "воздух-воздух" Р-73 (AA-11 Archer) наземного базирования. Хотя она в основном сосредоточена на противодействии беспилотникам, она также предлагает оборонительные возможности против самолетов и вертолетов, а потенциально и крылатых ракет. Использование действующей украинской ракеты имеет целью упростить логистику и ускорить развертывание", - пояснили в Defence Journal.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украине очень нужны средства противовоздушной обороны, и президент Соединенных Штатов Америки Трамп сказал, что поможет.

Глава государства также отметил, что отдельно он сказал, что мы готовы приобрести все это через программу PURL. Президент сказал: "Безусловно, дипломатия - номер один, но параллельно, пока мы не закончили войну, вы видите, что Россия делает, какие удары, какое количество. Поэтому я очень попросил и сфокусировал нашу вторую часть разговора именно на ПВО".

