Настя Каменских на четвертый день голодовки попала в больницу (фото)

Певица уверяет, что эти два факта не связаны.

Украинская певица Настя Каменских, теперь известная как NK, оказалась под капельницей в больнице. На прошлой неделе она начала голодовку для "перезагрузки тела".

4 января в Instagram-аккаунте 38-летней артистки появился анонс ее "недельного приключения без еды". По словам Каменских, ей это нужно для "обновления клеток, уменьшения воспалений, ясности ума и контакта с внутренним "я". Она отмечала, что будет делать это второй раз за четыре месяца.

Уже в четверг, 8 января, певица опубликовала в Stories снимок на больничной койке. На фотографии можно увидеть, что Насте поставили капельницу. Она уверяет, что ее госпитализация не связана с голоданием, однако врач посоветовал прекратить это "приключение":

Видео дня

"Думала, что утро будет другим. Главное - всегда оставаться в хорошем настроении. Не связывайте это с голоданием, хотя врач попросил меня сойти с дистанции ради накопления сил. Чуть позже все расскажу".

Напомним, ранее Настя Каменских возмутила часть аудитории переходом на русский язык в коммуникации с подписчиками. Теперь артистка, которая в начале полномасштабной войны отказалась петь на русском, вернулась к этому языку в сети.

Вас также могут заинтересовать новости: